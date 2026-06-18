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18. júna 2026
Izrael prerušil kontakty so šéfkou diplomacie EÚ pre údajné výroky o apartheide
Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar žiada Kaju Kallasovú, aby odvolala prirovnanie Izraela k bývalému režimu v Juhoafrickej republike. Izraelský minister ...
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Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar vo štvrtok oznámil, že prerušuje všetky kontakty s vysokou predstaviteľkou Európskej únie (EÚ) pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kajou Kallasovou.
Dôvodom sú medializované informácie, podľa ktorých mala počas návštevy Mexika prirovnať Izrael k režimu apartheidu, ktorý v minulosti vládol v Juhoafrickej republike.
„Nedávno bolo zverejnené, že počas svojej návštevy Mexika prirovnala Izrael k rasistickému apartheidnému režimu, ktorý existoval v Južnej Afrike,“ uviedol Saar na sociálnej sieti X.
Krvavé ohováranie
Izraelský minister dodal, že „nemá inú možnosť“, ako prerušiť všetky kontakty s Kallasovou, kým svoje výroky neodvolá. Zároveň ich označil za „krvavé ohováranie“ namierené proti „jedinému židovskému štátu na svete a zároveň jedinej demokracii na Blízkom východe“.
Kallasová ani Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) sa k Saarovmu vyhláseniu bezprostredne nevyjadrili. Zatiaľ nie je jasné, na ktoré konkrétne výroky izraelský minister reagoval, ani v akom kontexte mali zaznieť.
Aj ľudskoprávne skupiny
Vzťahy medzi Izraelom a EÚ sú v posledných rokoch poznačené častými spormi najmä v súvislosti s izraelskou politikou voči Palestínčanom, výstavbou židovských osád na okupovaných územiach a vedením vojenských operácií v Pásme Gazy.
Niektoré medzinárodné organizácie a ľudskoprávne skupiny v minulosti obvinili Izrael z uplatňovania praktík pripomínajúcich apartheid, čo izraelské vlády dlhodobo odmietajú ako nepravdivé a politicky motivované tvrdenia.
Zdroj: SITA.sk - Izrael prerušil kontakty so šéfkou diplomacie EÚ pre údajné výroky o apartheide © SITA Všetky práva vyhradené.
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