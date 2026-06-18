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 24hod.sk    Zo zahraničia

18. júna 2026

Izrael prerušil kontakty so šéfkou diplomacie EÚ pre údajné výroky o apartheide


Tagy: Apartheid Izraelská vláda Izraelský minister zahraničných vecí Napätie na Blízkom východe Palestínčania

Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar žiada Kaju Kallasovú, aby odvolala prirovnanie Izraela k bývalému režimu v Juhoafrickej republike. Izraelský minister ...



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cyprus_eu_defense_5654_ 676x451 18.6.2026 (SITA.sk) - Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar žiada Kaju Kallasovú, aby odvolala prirovnanie Izraela k bývalému režimu v Juhoafrickej republike.

Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar vo štvrtok oznámil, že prerušuje všetky kontakty s vysokou predstaviteľkou Európskej únie (EÚ) pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kajou Kallasovou.


Dôvodom sú medializované informácie, podľa ktorých mala počas návštevy Mexika prirovnať Izrael k režimu apartheidu, ktorý v minulosti vládol v Juhoafrickej republike.


„Nedávno bolo zverejnené, že počas svojej návštevy Mexika prirovnala Izrael k rasistickému apartheidnému režimu, ktorý existoval v Južnej Afrike,“ uviedol Saar na sociálnej sieti X.



Krvavé ohováranie


Izraelský minister dodal, že „nemá inú možnosť“, ako prerušiť všetky kontakty s Kallasovou, kým svoje výroky neodvolá. Zároveň ich označil za „krvavé ohováranie“ namierené proti „jedinému židovskému štátu na svete a zároveň jedinej demokracii na Blízkom východe.


Kallasová ani Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) sa k Saarovmu vyhláseniu bezprostredne nevyjadrili. Zatiaľ nie je jasné, na ktoré konkrétne výroky izraelský minister reagoval, ani v akom kontexte mali zaznieť.



Aj ľudskoprávne skupiny


Vzťahy medzi Izraelom a EÚ sú v posledných rokoch poznačené častými spormi najmä v súvislosti s izraelskou politikou voči Palestínčanom, výstavbou židovských osád na okupovaných územiach a vedením vojenských operácií v Pásme Gazy.


Niektoré medzinárodné organizácie a ľudskoprávne skupiny v minulosti obvinili Izrael z uplatňovania praktík pripomínajúcich apartheid, čo izraelské vlády dlhodobo odmietajú ako nepravdivé a politicky motivované tvrdenia.




Zdroj: SITA.sk - Izrael prerušil kontakty so šéfkou diplomacie EÚ pre údajné výroky o apartheide © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Apartheid Izraelská vláda Izraelský minister zahraničných vecí Napätie na Blízkom východe Palestínčania
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