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18. júna 2026

Nedávno novelizovaný zákon o meste Košice sa bude opäť meniť


Tagy: Mesto Košice Mestské zastupiteľstvo v Košiciach Novela zákona Ombudsman Verejný ochranca práv

V stredu 17. júna Národná rada SR schválila novelu zákona o obecnom zriadení. Nedávno novelizovaný zákon o meste Košice sa bude opäť meniť. V stredu 17. júna



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18.6.2026 (SITA.sk) - V stredu 17. júna Národná rada SR schválila novelu zákona o obecnom zriadení.


Nedávno novelizovaný zákon o meste Košice sa bude opäť meniť. V stredu 17. júna Národná rada (NR) SR schválila novelu zákona o obecnom zriadení, pričom v rámci nich prešiel aj pozmeňujúci návrh poslancov Igora Šimka (Hlas-SD) a Andreja Sitkára, ktorí boli autormi nedávnej novelizácie zákona o meste Košice.

Schválenú novelu tohto zákona ale následne na Ústavnom súde SR napadol verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský. Novela okrem iného počíta so zvýšením počtu mestských poslancov zo súčasných 41 na 51.

Dobrovodský namietal nesúlad s Ústavou SR


V súvislosti so zvýšením počtu poslancov predkladatelia argumentovali, že občania by mali mať možnosť zvoliť si poslanca Mestského zastupiteľstva v Košiciach aj z mestskej časti, ktorá v ňom zastúpená nie je.

Tieto ustanovenia, ktoré zavádzajú povinnosť, aby každá mestská časť, respektíve každá miestna časť mala v mestskom zastupiteľstve a miestnych zastupiteľstvách najmenej jedného poslanca, a to bez ohľadu na počet obyvateľov, sú predmetom ombudsmanovho návrhu.

Vo svojom podnete Dobrovodský namietal nesúlad s Ústavou SR a s Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach, podľa ombudsmana takto nastavené pravidlá môžu narušiť princíp rovnosti volebného práva, ktorý patrí k základným pilierom demokratického právneho štátu a niektorí voliči by tak získali väčší vplyv na výsledok volieb. Navrhoval aj pozastavenie napadnutých ustanovení.

Šimko pre agentúru SITA v závere mája uviedol, že daná legislatíva bola aj podpísaná prezidentom a v súčasnosti nie je protiústavná na základe rozhodnutia ústavného súdu. Zdôraznil, že Dobrovodského názor rešpektuje, hoci s ním nesúhlasí. "Chcem urobiť maximum pre to, aby sme odstránili pochybnosť,” dodal. Priblížil vtedy, že situáciu chce vyriešiť pozmeňujúcim návrhom.

Ponecháva sa možnosť zriadenia volebného obvodu


Predmetný pozmeňujúci návrh bol schválený v rámci novely zákona o obecnom zriadení. Ako vyplýva z návrhu, zo zákona o meste Košice sa vypustia ustanovenia o povinnom zastúpení každej mestskej, respektíve v budúcnosti každej miestnej časti v mestskom zastupiteľstve, prípadne v zastupiteľstve samotnej mestskej časti.

"Ponecháva sa však možnosť zriadenia volebného obvodu, ktorý bude tvoriť len jedna miestna časť, s jedeným poslaneckým mandátom, ak to bude pripúšťať počet obyvateľov miestnej časti. Ak by sa na menšiu miestnu časť pre účely určovania volebných obvodov nehľadelo ako na mestskú časť, tak táto miestna časť by automaticky musela byť súčasťou väčšieho viacmandátového volebného obvodu,” píše sa v návrhu.

Opätovne zdôrazňuje i to, že pri určovaní volebného obvodu je potrebné dodržiavať princíp rovnosti volebného práva. Miestne časti s malým počtom obyvateľov teda nebudú môcť byť samostatným volebným obvodom, čo bude platiť najmä pre voľby do mestského zastupiteľstva.


Zdroj: SITA.sk - Nedávno novelizovaný zákon o meste Košice sa bude opäť meniť © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mesto Košice Mestské zastupiteľstvo v Košiciach Novela zákona Ombudsman Verejný ochranca práv
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