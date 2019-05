Izrael prímerie s Palestínčanmi nepotvrdil

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 6. mája (TASR) - Izrael je pripravený na ďalšiu konfrontáciu s teroristickými skupinami v pásme Gazy, vyhlásil v pondelok izraelský premiér Benjamin Netanjahu v reakcii na správy o uzavretí prímeria, ktorým sa malo skončiť najvážnejšie vzplanutie násilností od vojny z roku 2014." citoval denník The Times of Israel na svojej webovej stránke z Netanjahuovho vyhlásenia.Izraelský premiér zároveň upozornil, že vojenská "dodal Netanjahu a spresnil, že. Vyslovil tiež sústrasť rodinám izraelských obetí a zraneným zaželal rýchle zotavenie.Hovorca palestínskeho militantného hnutia Hamas v reakcii na Netanjahuovo vyhlásenie uviedol, že hoci saPrímerie medzi Izraelom a ozbrojenými skupinami z pásma Gazy nadobudlo účinnosť v pondelok o 04.30 h miestneho času, dodal The Times of Israel.Izraelská vláda dosiahnutie prímeria odmietla potvrdiť - zrejme preto, aby sa vyhla priznaniu svojich rokovaní s palestínskymi "teroristickými" skupinami. V pondelok však oznámila zrušenie ochranných obmedzení pre obyvateľov južného Izraela, ktoré boli prijaté počas víkendu. Tento krok sa považuje za nepriame potvrdenie uzavretia prímeria.