Situácia v najnovšom izraelsko-palestínskom konflikte sa upokojila

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 6. mája (TASR) - Situácia v palestínskom pásme Gazy a na juhu Izraela sa po víkendovej intenzívnej paľbe z oboch strán v pondelok ráno upokojila, konštatovala agentúra AP s tým, že Izraelčania i Palestínčania sa postupne vracajú k obvyklým činnostiam.Izraelská armáda v pondelok ráno oznámila zrušenie ochranných obmedzení pre obyvateľov južného Izraela, ktoré boli prijaté počas víkendu. Tento krok sa považuje za nepriame potvrdenie uzavretia prímeria.Izraelská armáda uviedla, že školy a cesty zostávajú uzavreté a obyvateľom sa odporúča zostať doma alebo sa aspoň pohybovať v blízkosti protiraketových krytov pre prípad, že by došlo k obnoveniu ostreľovania juhu Izraela.Počas dvoch uplynulých dní bolo z pásma Gazy smerom na juh Izraela vypálených najmenej 600 mínometných striel a rakiet, na čo izraelská armáda reagovala sériou leteckých a pozemných útokov.Izraelské letectvo pri náletoch útočilo na desiatky cieľov v pásme Gazy, medzi ktorými boli výrobne a sklady zbraní, ilegálne vyhĺbené zásobovacie tunely, ako aj základne na odpaľovanie rakiet a mínometných striel. Okrem toho Izrael rozmiestnil na hranici s pásmom Gazy tanky a delostrelecké jednotky a ďalšiu brigádu podobného zamerania uviedol do stavu bojovej pohotovosti.Táto konfrontácia si podľa palestínskych zdravotníkov vyžiadala na strane Palestínčanov 29 obetí vrátane dvoch tehotných žien a dvoch detí.Ako dodal denník The Times of Israel, medzi palestínskymi obeťami je aj 11 "teroristov" vrátane vysokopostaveného člena vedenia hnutia Hamas, ktorý bol zodpovedný za prevody finančnej pomoci z Iránu. Podľa AP sa Izrael takto vracia k svojej metóde "cieleného zabíjania" vodcov palestínskych ozbrojencov.Pri ostreľovaní juhoizraelského územia prišli o život aj štyria izraelskí civilisti.Napriek tvrdej reakcii židovského štátu na útoky z pásma Gazy sa podľa AP zdá, že Izrael nemá chuť púšťať sa do ďalšieho dlhodobého konfliktu s Palestínčanmi. Okrem iného aj pre to, že tento týždeň si v krajine pripomínajú Deň spomienky na padlých vojakov Izraela a následne aj Deň nezávislosti. Na budúci týždeň bude zasa Izrael hostiť populárnu pesničkovú súťaž Eurovízie a ak by sa konala na pozadí vojenskej konfrontácie, zrejme by ju to zatienilo a odradilo aj zahraničných turistov.