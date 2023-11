Izrael schválil malé dodávky paliva do Pásma Gazy, jeho nedostatok spôsobil kolaps komunikačných systémov

Objem paliva je minimálny

Izrael vyhovel žiadosti USA

17.11.2023 (SITA.sk) - Izraelský vojnový kabinet jednomyseľne schválil malé dodávky paliva do Pásma Gazy pre humanitárne potreby. Do obliehaného územia budú môcť prísť dve cisterny denne.Izraelský poradca pre národnú bezpečnosť Cachi Hanegbi povedal, že objem paliva, ktoré povolili do Pásma Gazy je „veľmi minimálny“. Predstavuje zhruba 2 až 4 percentá bežného objemu paliva, ktorý vstupoval do oblasti pred vypuknutím vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas Kancelária poslanca a bývalého ministra obrany Bennyho Ganca , ktorý je členom kabinetu, uviedla, že dohoda umožní dodanie 60-tisíc litrov paliva do Gazy za nasledujúcich 48 hodín. Palivo je určené pre komunikačný systém, vodovodné a kanalizačné služby v oblasti, pričom majú zabrániť šíreniu chorôb bez narušenia schopnosti Izraela pokračovať vo vojne, povedal Hanegbi.Izrael svojím rozhodnutím vyhovel žiadosti Spojených štátov po tom, ako mu to odporučila bezpečnostná agentúra Šin Bet . Izrael na začiatku vojny zakázal dodanie paliva do Pásma Gazy.Zákaz má zabrániť Hamasu využívať palivo na vojenské účely. Nedostatok paliva spôsobil kolaps komunikačných systémov v Gaze, čo prinútilo humanitárne agentúry zastaviť cezhraničné dodávky humanitárnych zásob.