PVV je v boji s korupciou vágne a rizikové, TIS považuje prvú zmienku o transparentnosti za útok na občiansky sektor

17.11.2023 (SITA.sk) - Programové vyhlásenie vlády (PVV) Roberta Fica Smer-SD ) je v boji s korupciou neambiciózne, vágne a rizikové. Myslí si to nezisková organizácia Transparency International Slovensko (TIS) . Dodáva, že prvá zmienka o transparentnosti je útokom na občiansky sektor.„Vláda nemôže akceptovať podľa nich politické mimovládky, ‚často financované zo zahraničia a ovplyvňujúce demokratickú politickú súťaž‘. Riešením má byť štátna agentúra a finančná podpora pre ,tú časť občianskeho sektora, ktorá sa reálne zaujíma o zlepšenie života v krajine‘", uvádza TIS na sociálnej sieti.V PVV v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii organizácia naopak ocenila zmienky o regulácii lobingu, zapájaní verejnosti do legislatívneho procesu i zmienku o ochrane proti falošným správam a hybridným hrozbám. Zároveň vláda plánuje prijať novú národnú protikorupčnú stratégiu, avšak TIS upozorňuje na nejasné konkrétne nástroje.„Vzhľadom na viaceré silné vyhlásenia koaličných politikov spred volieb aj po nich, je vágnosť vládnych plánov v oblasti právneho štátu možno aj dobrou správou. Hoci jej odvrátenou stranou zostáva nepredvídateľnosť, keď sa pod mnohými všeobecnými formuláciami môže skrývať prakticky čokoľvek," tvrdí TIS.V stati o spravodlivosti vláda spomína výhrady, ktoré má k Špeciálnej prokuratúre. Tá mala podľa kabinetu vo viacerých prípadoch otvorene vypovedať poslušnosť nadriadenej Generálnej prokuratúre . Špeciálna prokuratúra je podľa vlády až priveľmi autonómna.V prípade súdnictva a prokuratúry ďalej vláda avizuje vyvodzovanie dôsledkov a systémové zmeny, podľa TIS je však v máločom konkrétna. Ministerstvo vnútra si za ambíciu stanovilo upokojenie situácie v polícii.„Plán rezortu na zastavenie zneužívania bezpečnostných zložiek na politické ciele dáva na prvé počutie zmysel, jeho nekonkrétnosť by sa však pokojne dala vysvetliť aj ako eufemizmus o zastavení všetkých konaní voči našim ľuďom," myslí si organizácia.TIS ďalej tvrdí, že vláda chce zabezpečiť etiku a integritu najvyšších štátnych funkcionárov prijatím kódexu správania sa. Vládny kabinet taktiež plánuje rozdelenie verejnoprávnej RTVS na dve inštitúcie - televíziu a rozhlas a spomína aj vytvorenie podmienok pre rovnoprávne fungovanie všetkých médií.„Súvisí tento výrok s deklarovanými vyjadreniami politikov o uprednostňovaní a podpore alternatívnych médií? Ťažko povedať," zamýšľa sa organizácia.