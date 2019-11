Izrael ukončil nálety na pásmo Gazy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 15. novembra (TASR) - Izrael v piatok oznámil, že dokončil sériu leteckých úderov na ciele spájané s militantnou skupinou Islamský džihád v palestínskom pásme Gazy po vypálení rakiet, ktoré porušilo prímerie platné od štvrtkového rána.Ako napísala agentúra AP, toto vyhlásenie velenia izraelských ozbrojených síl naznačuje, že židovský štát je ochotný dodržiavať prímerie, ak nedôjde k ďalším raketovým útokom na jeho územie.Vo vyhlásení velenia armády sa ďalej uvádza, že pri operácii v meste Chán Júnis v pásme Gazy bola zasiahnutá dielňa na výrobu rakiet a veliteľský štáb. Palestínske zdroje informovali, že izraelské drony a stíhačky zaútočili aj na objekt v meste Rafah. Nálety si podľa nich vyžiadali najmenej dvoch zranených.Denník The Times of Israel konštatuje, že situácia na juhu Izraela je v piatok naďalej neistá a napätá. Školy v celom regióne zostali zatvorené.Podľa denníka zatiaľ nie je známe, ktorá z palestínskych radikálnych formácií je za štvrtkovými nočnými raketovými útokmi na juh Izraela. Časť členov Islamského džihádu je však proti prímeriu s Izraelom platnému od štvrtka rána. Táto informácia vyvoláva u analytikov špekulácie, že táto časť radikálov bude pokračovať v raketových útokoch na Izrael, aby zmarila prímerie.Eskalácia napätia medzi Izraelom a palestínskymi militantmi prepukla v utorok po tom, ako armáda židovského štátu pri útoku v pásme Gazy zabila poľného veliteľa Islamského džihádu. Palestínski radikáli na tento útok reagovali odpaľovaním raketových a mínometných striel smerom na južnú a strednú časť Izraela.Izraelská armáda odpovedala sériou cielených útokov, pri ktorých v pásme Gazy likvidovala objekty využívané radikálmi a ich odpaľovacie stanovištia.Na ukončení nepriateľských akcií v pásme Gazy a jeho okolí sa Izrael a palestínska militantná skupina dohodli vo štvrtok.Len niekoľko hodín po tom, ako prímerie vstúpilo o 04.30 h SEČ do platnosti, vypálili militanti z pásma Gazy na Izrael viacero rakiet.Dva dni trvajúce izraelské útoky zamerané na objekty skupiny Islamský džihád si podľa AFP vyžiadali na palestínskej strane 34 obetí na životoch. Podľa Izraela väčšina obetí sú "teroristi". Ľudskoprávne organizácie informovali, že medzi palestínskymi obeťami je 16 civilistov.Pri raketových útokoch na Izrael bolo ľahko alebo stredne zranených 58 Izraelčanov, u ďalších desiatok napätá situácia vyvolala šok.Väčšina palestínskych rakiet dopadla do neobývaných oblastí alebo ich zlikvidovala izraelská protivzdušná obrana. Niektoré však spôsobili škody na súkromnom majetku i na infraštruktúre.