Predčasne narodené deti majú množstvo zdravotných problémov

Bratislava 15. novembra (TASR) - Predčasne narodené deti ešte nie sú pripravené na život mimo maternice, preto im po pôrode hrozí množstvo zdravotných komplikácií.uviedla pre TASR Iveta Jančoková, hlavná koordinátorka občianskeho združenia (OZ) Malíček, ktoré sa venuje predčasne narodeným deťom a ich rodinám.Hyperaktivita, poruchy pozornosti a koordinácie týmto deťom neskôr spôsobujú problémy v škole. Objavujú sa aj ďalšie problémy s trávením a výživou, vývojom psychomotoriky, imunitným systémom a dýchaním. V porovnaní s ostatnými majú častejšie zvýšenú inzulínovú rezistenciu, krvný tlak a zníženú reprodukčnú schopnosť.tvrdí Jančoková. Korigovaný vek sa používa na sledovanie očakávaného vývinu a rastu dieťaťa, teda všetkého, čo by dieťa malo robiť, množstva potrebného spánku či jedenia.hovorí. Vek sa podľa nej u predčasne narodených detí zvyčajne koriguje do dovŕšenia dvoch rokov.OZ Malíček organizuje podporné skupiny a stretnutia rodičov predčasne narodených detí, podporuje vzdelávanie zdravotných sestier a nemocnice podporuje aj materiálne.priblížila Jančoková. Niekedy podľa nej nemôžu byť ani v rovnakej nemocnici a rodiny dochádzajú za svojimi deťmi aj 50 kilometrov, len aby ich na pár hodín videli.Podľa údajov Štatistického úradu SR sa na Slovensku narodí ročne okolo 58.000 detí, pričom každé 11. dieťa príde na svet predčasne, teda pred ukončeným 37. týždňom tehotenstva. Štandardné tehotenstvo pritom trvá 40 týždňov. Dlhodobé zdravotné následky sa u predčasne narodených vyskytujú desaťkrát častejšie ako u donosených novorodencov a v celej Európe nedonosené deti predstavujú najväčšiu skupinu detských pacientov. Za posledných 15 rokov vzrástol počet predčasne narodených detí na Slovensku takmer o tretinu.V nedeľu 17. novembra je Svetový deň predčasne narodených detí. Pri tej príležitosti sa od soboty (16. 11.) do pondelka (18. 11.) viaceré slovenské dominanty rozžiaria purpurovou farbou, ktorá je symbolom predčasne narodených. OZ Malíček tento rok organizuje už ôsmy ročník odovzdávania cien Purpurové srdce. 22. novembra v Primaciálnom paláci v Bratislave ocenia osobnosti, ktoré sa svojou činnosťou a pôsobením na akademickej, nemocničnej alebo domácej pôde pričinili o zlepšenie situácie predčasne narodených detí.