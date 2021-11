Izrael uzatvoril svoje hranice pre cudzincov, budú platiť výnimky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.11.2021 (Webnoviny.sk) - Z obavy pred novým variantom koronavírusu omikron pochádzajúceho z Južnej Afriky a tiež z obavy pred jeho ďalším šírením zatvára Izrael na dva týždne svoje hranice pre cudzincov. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informovalo na svojej webovej stránke.Rozhodnutie o uzatvorení hraníc nadobudlo účinnosť od polnoci z nedele 28. novembra na pondelok 29. novembra. V platnosti by malo zostať 14 dní, táto časová hranica sa však môže posúvať. Izrael bude výnimky na vstup do krajiny pre cudzincov schvaľovať v špecializovanom výbore pre výnimky.Zákaz platí bez ohľadu na to, v akej kategórii sa cestujúci a ich domovské krajiny nachádzajú. Slovensko je momentálne z pohľadu Izraela zaradené medzi krajiny oranžovej kategórie.