Vo Vysokých Tatrách odstavili lanovky a zatvorili ľadový dóm, v zasnežovaní však pokračujú

29.11.2021 (Webnoviny.sk) - Vysoké Tatry sa vyprázdnili. Sprísnené preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu zatvorili nielen gastroprevádzy, ale aj galérie, vrátane Tatranského ľadového dómu. Ten bol počas tohtoročnej zimnej sezóny zatiaľ otvorený menej ako týždeň.Do odvolania bola tiež prerušená aj prevádzka lanoviek v horských strediskách. Rovnako sú zatvorené vodné parky aj hotely. Hoci v tatranských horských strediskách v uplynulom týždni začali so zasnežovaním svahov, v prvý deň locdownu snežné delá vypli.Ako pre médiá vysvetlil hovorca prevádzkovateľa lyžiarskych stredísk Marián Galajda, dôvodom bolo počasie, ktoré zasnežovaniu neprialo. Opätovne zapli delá po víkende, v pondelok zasnežujú na Štrbskom Plese a tiež trasu Štart - Skalnaté pleso. Napriek súčasnej situácii v strediskách veria, že lyžovať sa bude.Bezpečnú prevádzku sú pripravení obnoviť hneď, ako to bude možné. Ak by sa skončil núdzový stav, podľa Galajdu je aj v okrese v čiernej farbe lyžovačka povolená za najprísnejších opatrení. Ani plánované znovuotvorenie ubytovacích zariadení, o možnosti ktorého sa hovorilo ešte v polovici novembra, sa nekoná.Podľa výkonnej riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucie Blaškovej súčasný lockdown vnímajú aj v Tatrách ako potrebný.„Je však pravda, že sme s ním nepočítali. Verím, že sa nebude opakovať scenár z minulej zimy. Rozumieme, že sa nedá naplánovať pandémia ani jej vývoj, ale pravdupovediac, možno sa niektoré veci dali predikovať alebo ošetriť aj skôr, a lepšie sa pripraviť vo všeobecnosti na zimu a predchádzať tomuto stavu, ktorý tu je,“ zhodnotila pre agentúru SITA.Po pár dňoch od otvorenia zatvorili v Tatrách aj najväčšiu zimnú atrakciu - ľadovú stavbu z 225 ton ľadu na Hrebienku. Rezbári na nej pracovali päť týždňov, teraz v Tatrách nevedia, kedy si ľadový dóm odkazujúci na Svätojakubskú púť do španielskeho Santiaga de Compostela bude môcť verejnosť opäť pozrieť.Vlani bol dóm otvorený iba mesiac, opätovne ho pre verejnosť otvorili až po zlepšení epidemiologickej situácie v závere apríla tohto roka.