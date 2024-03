Izrael v podstate súhlasil s rámcom pre dohodu o prímerí s Hamasom, tvrdí americký predstaviteľ

Šesťtýždňové prímerie

Rokovania o dohode

3.3.2024 (SITA.sk) - Izrael v podstate podporil rámec navrhovanej dohody o prímerí v Pásme Gazy a prepustení rukojemníkov. Uviedol to nemenovaný popredný predstaviteľ americkej administratívy s tým, že teraz je na militantnom hnutí Hamas , aby s ním súhlasilo.Návrh, ktorý podľa spomenutého predstaviteľa Izraelčania „viac-menej prijali“, zahŕňa šesťtýždňové prímerie, ako aj prepustenie rukojemníkov Hamasu považovaných za zraniteľných, medzi ktorých patria chorí, ranení, starší ľudia a ženy.Medzinárodní mediátori pracujú na sprostredkovaní dohody, ktorá by zaviedla pokoj zbraní pred moslimským posvätným mesiacom ramadán, ktorý sa začne okolo 10. marca.Dohoda by pravdepodobne umožnila dodať pomoc státisícom zúfalých Palestínčanov na severe Gazy, ktorým podľa humanitárnych predstaviteľov hrozí hladomor.V nedeľu by mali v Egypte pokračovať rokovania o dohode. Podľa vysokopostaveného egyptského predstaviteľa, ktorý si prial zostať v anonymite, mediátori z Egypta a Kataru očakávajú, že počas rokovaní v Káhire dostanú odpoveď od Hamasu.