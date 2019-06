Izrael vypočúval palestínskeho ministra pre záležitosti Jeruzalema

Na snímke Sebastian Pinera. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 30. júna (TASR) - Izraelská armáda v nedeľu po výsluchu prepustila palestínskeho ministra pre záležitosti Jeruzalema Fadiho Hadmího. V nedeľu o tom informovala palestínska tlačová agentúra WAFA.Podľa právnika zadržanie palestínskeho ministra zrejme súviselo s tým, že v utorok sprevádzal čilského prezidenta Sebastiana Piňeru, keď zavítal do mešity al-Aksá, ktorá sa nachádza v Starom meste Jeruzalema.Izraelské úrady proti tejto návšteve protestovali, pričom vyjadrili názor, že bola v rozpore so stanovenými pravidlami v oblasti Chrámovej hory.Oficiálne zdroje čilskej delegácie pre agentúru AFP uviedli, že Piňerova návšteva v mešite bola súkromná.Podľa pôvodných správ bol palestínsky minister zadržaný izraelskými vojakmi počas policajnej prehliadky v jeho dome, ktorá sa začala v noci na nedeľu.AFP pripomenula, že izraelskí vojaci pravidelne vykonávajú razie v rôznych častiach Západného brehu, pričom zatýkajú Palestínčanov podozrivých z účasti na teroristických aktivitách. Prípad Hadmího je však po dlhom čase prvým, keď zadržali vysokopostaveného vládneho úradníka. WAFA v súvislosti s tým pripomenula, že izraelské úrady v posledných mesiacoch opakovane zadržali bývalého palestínskeho ministra pre záležitosti Jeruzalema, Adnana Husajního.Zadržanie sa uskutočnilo aj krátko po násilnostiach, ktoré v sobotu večer vypukli v uliciach niektorých štvrtí vo východnej časti Jeruzalema.Izraelská polícia tam podľa AFP čelila Palestínčanom, ktorí do jej príslušníkov hádzali kamene, zápalné fľaše a zábavnú pyrotechniku. Zranenia utrpeli dvaja izraelskí policajti. Zatknutých bolo najmenej šesť Palestínčanov.Príčinou týchto pouličných nepokojov bola podľa všetkého smrť Palestínčana, ktorý vo štvrtok utrpel smrteľné strelné zranenie počas potýčok s izraelskou armádou v jednej zo štvrtí východného Jeruzalema. Podľa izraelskej armády tento asi 20-ročný Palestínčan hádzal do izraelských policajtov horiace predmety, čím ohrozil ich životy.Štatút Jeruzalema je jedným z kľúčových problémov v palestínsko-izraelskom konflikte. Izraelčania počas vojny v roku 1967 obsadili východnú časť mesta a trvajú na tom, že Jeruzalem je "jediné a nedeliteľné" hlavné mesto židovského štátu. Palestínčania zasa chcú vyhlásiť východnú časť Jeruzalema za hlavné mesto svojho budúceho štátu.Mešita al-Aksá, ako aj Skalný dóm a rad menších stavieb, sa nachádzajú na vrchole Chrámovej hory. Časť západnej steny Chrámovej hory tvorí Múr nárekov, pozostatok židovského chrámu.Chrámová hora je tak najposvätnejším miestom judaizmu, tretím najposvätnejším v islame a náboženský význam má aj pre niektoré kresťanské spoločenstvá.