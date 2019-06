Predseda NR SR Andrej Danko odletel na pracovnú cestu do Ruska

Andrej Danko, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 30. júna (TASR) – Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) v nedeľu odletel na pracovnú cestu do Moskvy, kde sa zúčastní na plenárnom zasadnutí medzinárodného fóra Rozvoj parlamentarizmu. Súčasťou pracovného programu predsedu NR SR bude aj návšteva republiky Tatarstan.Program predsedu slovenského parlamentu v Moskve by sa mal začať v pondelok bilaterálnym stretnutím s predsedom Národného zhromaždenia Arménskej republiky Araratom Mirzojanom. Okrem účasti na fóre Rozvoj parlamentarizmu by sa mal Danko stretnúť aj s predsedníčkou Rady federácie Federálneho zhromaždenie Ruska Valentinou Ivanovovou Matvijenko a s prezidentom republiky Tatarstan Rustamom Minnichanovom.Súčasťou sprievodu predsedu NR SR je aj skupina približne 20 podnikateľov, ktorí sa v Moskve zúčastnia slovensko–ruského podnikateľského fóra. Výstupom z ich návštevy by malo byť nadviazanie obchodných vzťahov a tiež podpis memoránd o spolupráci.Danko naposledy navštívil Rusko začiatkom mája, keď sa s predsedom ruskej Štátnej dumy Viačeslavom Volodinom zúčastnil vojenskej prehliadky v Moskve. Predseda parlamentu v minulosti zdôraznil, že správny politik by mal nadväzovať také kontakty, ktoré sú pre Slovensko prínosom. Slovensko je podľa Danka čitateľné v zahraničnej politike a je preň prínosné, pokiaľ má otvorené dvere na východ i na západ.