Izrael vypovedal z krajiny šéfa miestnej pobočky Human Rights Watch

Tel Aviv 25. novembra (TASR) - Izrael vypovedal v pondelok z krajiny riaditeľa miestneho zastúpenia ľudskoprávnej organizácie Human Rights Watch (HRW) Omara Shakira. Z Izraela odletel po tom, ako najvyšší súd zamietol začiatkom novembra jeho odvolanie proti rozhodnutiu izraelskej vlády, ktorá nariadila vyhostenie s odôvodnením, že ide o podporovateľa medzinárodného hnutia vyzývajúceho na bojkotovanie Izraela.Izrael sa o vyhostenie amerického občana Shakira, riaditeľa HRW pre Izrael a palestínske územia, snažil už viac než rok.Shakirovi vyjadrilo v pondelok popoludní na letisku pri Tel Avive podporu približne 20 jeho prívržencov. Shakir odmietol obvinenia na svoju adresu a obvinil izraelskú vládu, že sa snaží umlčiavať svojich kritikov." uviedol Shakir na letisku pred tým, ako nastúpil do lietadla smerujúceho do nemeckého Mníchova. "" dodal podľa agentúry AFP.Shakirovo vyhostenie je prvým prípadom tohto druhu od roku 2017, keď bol prijatý zákon, ktorý môže cudziemu občanovi zakázať pobyt v Izraeli, ak je podozrivý, že vyzýva na bojkot tohto štátu. Shakir pracoval pre pobočku HRW pre Izrael a Palestínu od roku 2016.Human Rights Watch tvrdí, že Shakir kritizoval prípady porušovania ľudských práv v Izraeli, nikdy však neobhajoval bojkot tejto krajiny. Organizácia poznamenala, tento postoj Shakir zastával aj pred tým, ako sa stal jej oficiálnym predstaviteľom v Izraeli a na palestínskych územiach, a hlásil sa k nemu aj počas výkonu tejto funkcie.Obžaloba na súde predložila citáty zo Shakirových príspevkov na sociálnych sieťach, ktoré podľa nej dokazovali jeho podporu hnutiu BDS - Boycott, Divestment and Sanctions (bojkot, odliv kapitálu a sankcie). HRW však tvrdí, že Shakir je prenasledovaný izraelskou justíciou za to, že HRW je proti budovaniu židovských osád na okupovaných územiach a žiada zahraničné spoločnosti, aby s týmito osadami prestali spolupracovať či obchodovať.Medzinárodné hnutie BDS sa snaží v mene ľudských práv Palestínčanov o ekonomický a kultúrny bojkot toho, čo nazýva izraelský "režim útlaku". Izrael obviňuje toto hnutie z antisemitizmu a snahy o skoncovanie so štátom s väčšinovým židovským obyvateľstvom tým, že BDS podporuje návrat palestínskych utečencov.