SNS podporí v parlamente návrh rozpočtu na budúci rok

Na snímke predseda NR SR Andrej Danko (SNS). Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 25. novembra (TASR) - Koaličná strana SNS podporí v parlamente návrh štátneho rozpočtu na budúci rok, hoci má k nemu výhrady. V pondelok to uviedol na tlačovej konferencii predseda SNS Andrej Danko. Podľa neho by však premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) mal kontaktovať všetkých poslancov, ktorí by zvažovali návrh rozpočtu neschváliť, pretože podľa Danka vláda nemá v súčasnosti potrebný počet poslancov na jeho schválenie.Danko uviedol, že má pocit, akoby si premiér neuvedomoval vážnosť situácie. Upozornil na to, že v parlamente sa nemusí nájsť dostatok poslancov, ktorí zahlasujú za návrh rozpočtu na budúci rok. Danko vyhlásil, že 16 poslancov SNS ho podporí. "" poznamenal Danko.Návrh SNS na zvýšenie bankového odvodu sa podľa predsedu strany stretol s porozumením v koalícii. Okrem toho by sa mali robiť aj opatrenia na zlepšenie výberu dane z pridanej hodnoty.," myslí si Danko.Podľa neho by Slovensko zaznamenalo obrovské škody, ak by návrh rozpočtu nebol schválený. "," vyhlásil Danko s tým, že by to znamenalo škody pre hospodárstvo. "," dodal Danko.