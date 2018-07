Izrael zostrelil sýrske lietadlo, ktoré narušilo jeho vzdušný priestor

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 24. júla (TASR) - Izraelská armáda v utorok informovala, že zostrelila sýrske vojenské lietadlo typu Suchoj, ktoré narušilo vzdušný priestor Izraela. Pre agentúru DPA to potvrdil hovorca armády Jonathan Conricus.Armáda na Twitteri zároveň oznámila, že na sýrske lietadlo vystrelila dvoma strelami typu Patriot. Stroj vnikol do izraelského vzdušného priestoru do vzdialenosti asi 1,6 kilometra.Izraelské ozbrojené sily od utorňajšieho rána zaznanemali zvýšenú intenzitu bojov na priľahlých územiach Sýrie a tiež zvýšenú aktivitu sýrskeho letectva. Izraelská armáda je preto v stave vysokej pohotovosti.