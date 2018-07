Zisk výrobcu motocyklov Harley-Davidson v 2. kvartáli klesol

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Milwaukee 24. júla (TASR) - Americký výrobca motoriek Harley-Davidson oznámil za 2. štvrťrok pokles zisku o vyše 6 %. Príčinou je nižší objem predaja, keďže dopyt po produktoch spoločnosti už dlhší čas klesá. Napriek tomu spoločnosť prekonala očakávania trhov.Harley-Davidson uviedol, že v 2. štvrťroku, ktorý sa skončil 1. júla, dosiahol zisk 242,3 milióna USD (206,81 milióna eur), čo na akciu predstavuje 1,45 USD. V rovnakom období minulého roka predstavoval zisk 258,9 milióna USD (1,48 USD/akcia). Prekonal tak odhady analytikov, ktorí predpokladali, že dosiahne 1,34 USD/akcia.Tržby z predaja motoriek a súvisiacich produktov dosiahli 1,53 miliardy USD. Medziročne to znamená pokles o 3,3 %. Aj v tomto ukazovateli spoločnosť prekonala očakávania trhov, ktoré počítali s poklesom tržieb až na 1,41 miliardy USD.Firma zároveň ponechala v platnosti pôvodný odhad predaja motocyklov na celý rok 2018. Odhaduje, že predá v rozmedzí od 231.000 do 236.000 motoriek. V minulom roku klesol predaj o takmer 8 % na zhruba 241.500 motocyklov. Bol to najslabší objem predaja za šesť rokov.(1 EUR = 1,1716 USD)