Izraelčan vypestoval najťažšiu jahodu na svete

Izraelský farmár Chahi Ariel vypestoval najťažšiu jahodu na svete, potvrdila Guinnessova kniha rekordov. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters.





Vypestované ovocie váži 289 gramov, čo je zhruba päťkrát viac ako priemerná hmotnosť bežnej jahody miestnej odrody, povedal Nir Dai, výskumník z izraelskej organizácie pre poľnohospodársky výskum Volcani Institute, kde bola odroda zmienenej jahody pôvodne vyšľachtená.Podľa zápisu Guinnessovej knihy rekordov jahoda dosiahla dĺžku 18 centimetrov a po obvode meria 34 centimetrov.

Ariel ovocie vypestoval ešte vlani na rodinnej farme. Zatiaľ čo čakal na potvrdenie, že jeho obrovskú jahodu oficiálne uznali za svetový rekord, uchovával ju v mrazničke ako dôkaz.



"Keď sme to počuli, bol to úžasný pocit. Skočil som do auta, smial sa a spieval," povedal Ariel, hrdo vystavujúc svoj certifikát.



Nezvyčajne chladné počasie začiatkom roka 2021 spomalilo proces dozrievania jahôd, čo viedlo k tejto mimoriadnej úrode, uvádza sa na webovej stránke Guinnessovej knihy rekordov.



Doterajší rekord patril japonskému farmárovi, ktorý v roku 2015 vypestoval jahodu s hmotnosťou 250 gramov.