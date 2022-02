Nová scéna zverejnila obsadenie pripravovaného muzikálu The Bodyguard

Bratislavské Divadlo Nová scéna zverejnilo obsadenie pripravovaného muzikálu The Bodyguard. Titulnú postavu speváčky Rachel Marronovej, ktorú si v rovnomennom filme zahrala Whitney Houstonová, stvárnia v alternácii tri herečky, a to Mirka Gális Partlová, Mamba Dasha Šarközyová ako hosť a Lenka Machciníková. Osobného strážcu si zahrajú Pavol Plevčík a hosťujúci Ján Dobrík.





Obsadenie titulných aj vedľajších postáv svetového muzikálu je známe po mesiaci od konkurzu, postupne sa rozbieha jeho príprava. Podľa režiséra muzikálu Patrika Vyskočila tvorcovia nehľadali novú Whitney Houstonovú. "Aj keď je muzikál plný hitov Whitney Houstonovej, nie je to jej životopisný príbeh. Hľadali sme predstaviteľku Rachel Marronovej, a teda som stavil na rôznu typológiu herečiek. Teším sa na to, že každá do tejto úlohy prinesie niečo osobité," hovorí Vyskočil. Partlová je podľa neho dlhodobo synonymom skvelej muzikálovej umelkyne, v jej prípade stavil na istotu. "Dáša 'Mamba' Šarközyová ma na konkurze absolútne ohúrila svojou speváckou interpretáciou. Hrali sme spolu vo viacerých inscenáciách, a tak poznám jej silné stránky, ktoré dokáže v rámci tejto úlohy využiť," priznal režisér. Zhodnotil aj kvality Lenky Machciníkovej, najmladšej z trojice predstaviteliek. "Na konkurze nás presvedčila svojím suverénnym tanečným a speváckym prejavom."Budúce predstaviteľky titulnej postavy sa zhodujú na tom, že účinkovanie v slávnom muzikáli bude pre ne veľkou výzvou a zároveň splneným snom. "Spievať piesne Whitney Houstonovej je splnený detský sen. Slovo Whitney som vedela napísať skôr ako svoje meno. Milujem jej piesne, charizmu a lásku, s ktorou tvorila. Ako mnohí, aj ja milujem film Bodyguard a ani nerátam, koľkokrát som ho videla," priznáva Partlová.Postava Rachel Marronovej je splneným životným snom aj pre Šarközyovú, ktorá rovnako miluje Houstonovú od detstva. "Ona je dôvodom, prečo som vôbec začala túžiť byť speváčkou. Film Osobný strážca patrí k mojím trom najobľúbenejším. Vždy mám pri ňom zimomriavky. Keď som bola dieťa, mali sme ho na VHS. Pozerala som ho tak často, až som zodrala pásku," prezradila speváčka.Machciníková pripomína, že výnimočný a pohybovo pestrý bol aj javiskový prejav Houstonovej. "Bude skutočne náročné autenticky stvárniť postavu Rachel. Na druhej strane je to obrovská príležitosť, ktorá ponúka neuveriteľný zážitok aj pre diváka," poznamenala.Slovenské premiéry muzikálu The Bodyguard naplánovali na 29. a 30. apríla.