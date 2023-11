Izraelčania odohrajú zvyšné domáce zápasy kvalifikácie ME 2024 na štadióne v maďarskom Felcsúte

Až do odvolania

Istá účasť v baráži

1.11.2023 (SITA.sk) - Izraelská mužská futbalová reprezentácia odohrá dva „domáce“ zápasy kvalifikácie ME 2024 na štadióne maďarského klubu Akadémia Ferenca Puskása vo Felcsúte neďaleko rodnej obce tamojšieho premiéra Viktora Orbána Európska futbalová únia (UEFA) nedávno rozhodla, že v dôsledku pokračujúcej vojny medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas sa na izraelskej pôde až do odvolania nebudú hrať žiadne zápasy pod hlavičkou „strešného orgánu európskeho futbalu“.Izrael, ktorý vstúpil do UEFA v roku 1994, ešte nikdy nepostúpil na kontinentálny šampionát. V kvalifikačnej I-skupine o postup na budúcoročné ME v Nemecku vynechal stretnutia pôvodne naplánované na októbrový asociačný termín.V novembri tak izraelské národné mužstvo bude musieť absolvovať až štyri zápasy - dva „domáce“ proti Švajčiarom (15.11.) a Rumunom (18.11.) v maďarskom azyle vo Felcsúte, a tiež duely v Kosove (12.11.) a Andorre (21.11.).Izraelčania sú zatiaľ v tabuľke I-skupiny tretí s 11 bodmi a štvorbodovým mankom na druhých Rumunov, ktorí odohrali o zápas viac.Zo skupiny priamo postúpia na šampionát najlepšie dve mužstvá. Izraelčania majú v prípade neúspechu istú účasť v baráži, ktorá sa uskutoční v marci. Z baráže postúpia na ME tri tímy, ktoré skompletizujú menoslov 24 účastníkov šampionátu.