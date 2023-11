Levičania si doma poradili s fínskou Katajou, podľa trénera Madzina sa v obrane „rozsekali“ (foto)

Priebežne prvé miesto

1.11.2023 (SITA.sk) - Basketbalisti Levíc zvládli utorňajšie tretie vystúpenie v J-skupine Európskeho pohára mužov 2023/2024, keď na svojej palubovke zvíťazili nad fínskym mužstvom Kataja BasketPo troch stretnutiach majú na konte dve víťazstvá a jednu prehru. Priebežne sa dostali na 1. miesto so ziskom piatich bodov, no poľská Legia Varšava sa môže vrátiť na lídersky post v prípade stredajšieho triumfu nad rumunskou Oradeou.Najproduktívnejším hráčom Levíc bol Jalen Adaway, ktorý si v zápase pripísal double-double za 21 bodov a 13 doskokov.Tréner Patriotov Michal Madzin pri mikrofóne RTVS priznal, že proti fínskemu súperovi to bol mimoriadne dôležitý duel z pohľadu ďalšieho vývoja v skupine.„Celá energia šla smerom, aby sme ustrážili tento tím. Majú výborných strelcov, no my sme sa dnes v obrane rozsekali tak, aby sme ich ustrážili. Obrovská vďaka za robotu, ktorú sme urobili. Tešme sa jeden deň z vedúcej pozície. Teraz sme presne v polovici skupinovej fázy,“ povedal Madzin.O zápase rozhodla tretia štvrtina. Patrioti v nej zaznamenali 21 bodov, kým Kataja len 11. Do záverečnej štvrtiny tak domáci vstupovali s 12-bodovým náskokom.„Bol to veľmi náročný zápas. Finálne skóre neodzrkadľuje, čo sa dialo na palubovke. Ak takto budeme pracovať, budeme úspešní. Vedeli sme, akú osobu majú v tíme, že berie veľa lôpt na seba, skóruje. Podarilo sa nám ho ustrážiť,“ poznamenal 27-ročný krídelník levického mužstva Dávid Abrhám