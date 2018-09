Izraelská armáda dočasne uzavrela hraničný priechod Erez

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 5. septembra (TASR) - Izrael v stredu dočasne zatvoril dôležitý hraničný priechod Erez do palestínskeho pásma Gazy. Ako dôvod izraelské úrady uviedli nutnosť opráv po tom, ako priechod v utorok poškodili stovky palestínskych demonštrantov hádžucich kamene.Agentúra AP spresnila, že priechod Erez - najväčší určený pre peších - bude uzavretý až do skončenia opráv. Izraelská armáda však umožní jeho využitie v odôvodnených - humanitárnych - prípadoch.AP pripomenula, že izraelskí vojaci v utorok na útoky palestínskych demonštrantov hádžucich kamene reagovali použitím slzotvorného plynu i streľbou ostrými nábojmi. Podľa zdravotných úradov pásma Gazy viacero palestínskych Arabov pritom utrpelo strelné zranenia.K podobným násilnostiam dochádza v Ereze len ojedinele, konštatovala AP. Erez je jedným z troch hlavných hraničných priechodov do pásma Gazy. Väčšina denných dodávok tovaru prúdi cez Izraelom kontrolovaný priechod Kerem Šalom; tretím je Rafah kontrolovaný Egyptom.V pásme Gazy, kontrolovanom militantnou organizáciou Hamas, sa od konca marca konajú pravidelné protesty proti 11 rokov trvajúcej prísnej izraelskej blokáde tejto chudobnej enklávy na pobreží Stredozemného mora.Demonštrácie sprevádzajú násilnosti. Izraelské sily pri potláčaní týchto nepokojov používajú streľbu ostrými nábojmi a slzotvorný plyn, pričom doteraz zabili približne 125 ľudí. O život prišiel jeden izraelský vojak, ktorého zasiahol ostreľovač z Gazy.