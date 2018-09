OZ KOVO má 135.000 podpisov k petícii o dôchodkovom veku

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Ďurčo Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Bratislava 5. septembra (TASR) - Odborárom sa zatiaľ podarilo vyzbierať 135.000 podpisov k petícii za referendum o zastropovaní dôchodkového veku. Zároveň veria, že do konca tohto roka sa im podarí vyzbierať 350.000 podpisov, aby mohlo byť vyhlásené referendum, pričom by ho chceli spojiť s budúcoročnými prezidentskými voľbami.skonštatoval na stredajšej tlačovej konferencii predseda OZ KOVO Emil Machyna s tým, že na Slovensku sa robí veľa nadčasov, rastie produktivita práce a zdravotný stav obyvateľstva je oveľa horší ako v západnej Európe. Zároveň upozornil na to, že celá západná Európa má preddôchodok, o ktorom sa diskutuje aj na Slovensku.avizoval Machyna. OZ KOVO zároveň nesúhlasí s návrhom Mosta-Híd, ktorý presadzuje, aby sa dôchodkový vek zaokrúhľoval po novom na roky a mesiace.doplnil Machyna.Petíciu za vyhlásenie referenda odštartoval Odborový zväz KOVO v spolupráci s odborovými zväzmi v konfederácii v polovici júla tohto roka. Odborári uviedli, že s petičným stánkom navštívili desiatky slovenských miest i podnikov a vyzbierali stovky podpisov, aby sa zastropoval dôchodkový vek.V súčasnosti sa vek odchodu do dôchodku posúva podľa strednej dĺžky dožitia bez obmedzenia maximálneho veku. Ľudia, ktorí pôjdu do penzie tento rok, budú môcť podľa odborárov o dôchodok požiadať vo veku 62 rokov a 139 dní. V budúcom roku to bude 62 rokov a 202 dní.Odborári upozorňujú na to, že pri súčasnom nastavení pôjdu dnešní tridsiatnici do starobného dôchodku vo veku 68 rokov. Systém navyše podľa OZ KOVO znevýhodňuje ženy narodené po roku 1962, pretože počet vychovaných detí sa neodzrkadlí v znížení ich dôchodkového veku. Dôchodkový systém v Česku a Poľsku má horný strop pre odchod do dôchodku určený na 65 rokov.Odborári zbierali hlasy pod petíciu o dôchodkovom veku aj vlani. Podpísalo ju 126.000 ľudí a po odovzdaní v parlamente je výsledkom návrh ústavného zákona o zastavení dôchodkového veku na 64 rokoch. Predložila ho koaličná strana Smer-SD. Návrh je v prvom čítaní, hlasovanie o posunutí do druhého čítania bude na nadchádzajúcej schôdzi parlamentu, ktorá štartuje 11. septembra.