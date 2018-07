Izraelská armáda evakuovala členov organizácie Biele prilby s rodinami

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 22. júla (TASR) - Izrael evakuoval sýrskych aktivistov spolu s ich rodinnými príslušníkmi z bojovej zóny v pohraničnej oblasti Golanských výšin na juhu Sýrie a previezol ich do krajiny susediacej s Izraelom. Uviedla to v nedeľu izraelská armáda. Informujú o tom agentúry AP a DPA.Izraelské médiá uviedli, že v noci na nedeľu armáda evakuovala zhruba 800 členov sýrskej mimovládnej organizácie Biele prilby a ich rodinných príslušníkov do Jordánska, odkiaľ budú v priebehu nasledujúcich troch mesiacov prevezení do Británie, Nemecka a Kanady.Ide o prvú intervenciu Izraela tohto druhu v sýrskej občianskej vojde. Armáda vo vyhlásení uviedla, žebolo zrealizované na základe nariadenia vlády a požiadavky zo strany Spojených štátov a ich európskych spojencov.Izraelské ozbrojené sily tiež uviedli, že operácia bola vykonaná v dôsledkuArmáda dodala, že evakuácia neznamená zmenu v politike nezasahovania do sýrskej občianskej vojny, ktorú presadzuje Izrael.Biele prilby vznikli v roku 2013 z iniciatívy dobrovoľníkov, ktorí zasahovali spontánne vo svojich mestách a dedinách, aby riešili akútne humanitárne problémy súvisiace s ozbrojeným konfliktom.Pôsobili takmer výhradne v oblastiach ovládaných sýrskou opozíciou a boli bez finančnej podpory od štátu – naopak, často sa stávali terčom útokov vládnych síl.