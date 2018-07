Pred cestou do zahraničia sa zaregistrujte, radí ministerstvo

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 22. júla (TASR) - Rezort diplomacie vyzýva občanov, aby pred cestou do zahraničia využili možnosť dobrovoľnej registrácie na stránkach ministerstva.ubezpečil riaditeľ konzulárneho odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Martin Bezák.Väčšina cestujúcich zatiaľ registráciu nevyužíva.poznamenal Bezák. Ministerstvo pritom informácie využíva len na kontaktovanie občanov v prípade krízovej situácie a automaticky ich vymaže najneskôr do 30 dní od plánovaného ukončenia cesty. Občan tiež môže kedykoľvek požiadať, aby boli vymazané okamžite.Cestujúci si pri vypĺňaní formulára môže zvoliť, či ho má ministerstvo kontaktovať len v prípade krízovej situácie, alebo chce dostávať emaily o každej zmene cestovného odporúčania v krajine alebo krajinách, do ktorých cestuje. Vo formulári môže občan napísať kontakt na osobu na Slovensku, ktorú bude MZVaEZ v prípade mimoriadnej situácie kontaktovať a vyplniť údaje o svojich spolucestujúcich.Najčastejšou formou kontaktu počas krízovej situácie je núdzová sms-ka.priblížil riaditeľ odboru krízového manažmentu na MZVaEZ Vladimír Fraňo. Podľa neho ide o jeden z dvoch základných nástrojov prevencie, ktorá je v krízovom manažmente veľmi dôležitá. Druhým nástrojom je informovanosť.