Izraelská armáda manipulovala štatistiky o odvedencoch

Jeruzalem 4. decembra (TASR) - Izraelská armáda čelí veľkej kritike po tom, ako médiá informovali, že niekoľko rokov "nafukovala" údaje o brancoch z radov ultraortodoxných židov. Ich povolávanie do vojenskej služby je v Izraeli citlivou politickou témou.Izraelská verejnoprávna televízia KAN v stredu informovala, že armáda v posledných rokoch "zdvojnásobovala alebo dokonca strojnásobovala" počet ultraortodoxných mužov odvedených do armády. Situácia potom pôsobila dojmom, že armáda dodržiava kvóty stanovené zákonom.Ako informoval denník The Times of Israel, podľa televízie KAN, ktorá neuviedla svoj zdroj, v rokoch 2011-17 armáda zahrnula do svojho zoznamu odvedencov z komunity ultraortodoxných židov aj vojakov, ktorí neboli charedim, pričom mnohí z nich dokonca neboli ani veriaci.Tieto chybné štatistiky boli potom zasielané hlavnému štábu ozbrojených síl, ministerstvu obrany a iným príslušným vládnym orgánom a boli uverejňované v oficiálnych správach.V Izraeli je vojenská služba povinná pre mužov aj ženy po dosiahnutí veku 18 rokov. Mnohí z nich sú potom povolávaní do armády na pravidelnú službu až do veku 40 rokov.Ultraortodoxní židia sa však desaťročia vyhýbali tejto povinnosti pre svoje prísne náboženské pravidlá. Týkalo sa to najmä študentov seminárov, ktorí nemajú prichádzať do kontaktu so ženami či sekulárnymi židmi, aby ich nepokúšali odtrhnúť sa od štúdia Tóry.Izraelskej armáde však títo muži citeľne chýbali a aj preto v posledných rokov investovala do náborových kampaní desiatky miliónov šekelov.V roku 2017 najvyšší súd v Izraeli zrušil zákon z roku 2015, na základe ktorého bola ultraortodoxným študentom seminárov zrušená výnimka o oslobodení od vojenského odvodu.Ultraortodoxní židia tvoria približne desať percent populácie Izraela. Vzhľadom na vysokú pôrodnosť v tejto komunite, keď na jednu ženu pripadá sedem detí, sa predpokladá, že do roku 2050 by ich podiel na zložení obyvateľstva mohol byť až 29 percent.