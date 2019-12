Nemecké automobilky očakávajú pokles zamestnanosti

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 4. decembra (TASR) - Nemecká federácia automobilového priemyslu (VDA) očakáva, že predaj áut vo svete klesne tento rok o viac než 5 %, čo by znamenalo najvýraznejší pokles od svetovej finančnej krízy pred 10 rokmi. To sa odrazí na zamestnanosti v tomto sektore v Nemecku, pričom situácia na tamojšom pracovnom trhu sa v budúcom roku ešte zhorší.Podľa VDA klesne predaj áut vo svete tento rok na 80,1 milióna áut, čo znamená o 5,1 %. Ak sa prognóza naplní, bude to znamenať najväčší pokles od svetovej finančnej krízy v rokoch 2008/2009. "," povedal prezident VDA Bernhard Mattes.VDA v utorok (3. 12.) síce zverejnila pozitívne informácie o predaji áut v Nemecku za minulý mesiac, rast predaja o 10 % však spôsobila situácia spred roka. Od septembra 2018 Európska únia zaviedla nové emisné testy známe ako WLTP, čo v jesenných mesiacoch spôsobilo výrazný pokles predaja vozidiel, ktoré normy nespĺňali.Celkovo však tlak na nemecký automobilový sektor, kľúčový pre vývoj nemeckej ekonomiky, rastie. Okrem prispôsobenia sa novým emisným normám musia firmy investovať do elektromobility a situáciu komplikuje aj pripravovaný odchod Británie z Európskej únie.," povedal Mattes. To znamená, že počet stálych zamestnancov v nemeckých závodoch bude pravdepodobne klesať. V roku 2018 bolo v nemeckom automobilovom sektore zamestnaných 834.000 ľudí, najviac od roku 1991.Podľa Mattesa VDA už tento rok očakáva pokles zamestnanosti, pričom v budúcom roku sa situácia ešte zhorší. V roku 2020 totiž VDA očakáva pokles predaja áut v Nemecku o 4 % na 3,43 milióna. V Európe počíta s 2-percentným poklesom na 15,3 milióna.