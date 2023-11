Izraelská armáda opäť zasiahla utečenecký tábor, cudzinci mohli odísť z Pásma Gazy cez hraničný priechod Rafah

1.11.2023 (SITA.sk) - Izraelské nálety zasiahli druhý deň po sebe obytné domy v utečeneckom tábore Džabálijá na severe Pásma Gazy a spôsobili mnoho úmrtí a zranení.Informovali o tom úrady riadené militantným hnutím Hamas , ktoré 7. októbra útokom na Izrael rozpútalo súčasnú vojnu . Počet stredajších útokov na utečenecký tábor nebol bezprostredne známy.Medzitým desiatky ľudí so zahraničnými pasmi mohli prejsť cez hraničný priechod Rafah z Pásma Gazy do Egypta. Bolo to prvýkrát od vypuknutia vojny medzi Izraelom a Hamasom pred viac ako tromi týždňami, čo držitelia zahraničných pasov mohli opustiť obliehané územie.