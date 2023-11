Macron počas návštevy Kazachstanu pochválil prezidenta Tokajeva za to, že odmietol byť „vazalom akejkoľvek moci“

Pochvala od Francúzska

Slobodné rozvíjanie vzťahov

1.11.2023 (SITA.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron pricestoval v stredu do Kazachstanu v rámci prvej časti svojej cesty po krajinách Strednej Ázie, kde sa stretol s prezidentom Kasymom-Žomartom Tokajevom a pochválil ho za to, že odmietol byť „vazalom akejkoľvek moci“. Referuje o tom web Ukrajinská pravda.„Francúzsko oceňuje cestu, ktorou sa uberáte so svojou krajinou, odmietajúc byť vazalom akejkoľvek moci a snažíte sa vybudovať početné a vyvážené vzťahy s rôznymi krajinami,“ poznamenal Macron. Svoju návštevu nazval „historickou“ a uviedol, že obe krajiny podpísali viaceré obchodné dohody vrátane partnerstva v oblasti vzácnych zemín a vzácnych kovov.„V žiadnom prípade nepodceňujem geopolitické ťažkosti a tlak, ktorý na vás niektorí môžu vyvíjať,“ dodal Macron. Rusko už vyjadrilo znepokojenie nad nárastom západnej diplomatickej aktivity v bývalých sovietskych krajinách Strednej Ázie.Zatiaľ čo hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredu povedal, že Kazachstan ako suverénny štát môže slobodne rozvíjať vzťahy s akýmikoľvek krajinami, minister zahraničných vecí Sergej Lavrov už skôr vyhlásil, že Západ sa snaží odtiahnuť od Ruska jeho „susedov, priateľov a spojencov“.Kazachstan, ako aj Uzbekistan, ktorý Macron najbližšie navštívi, odmietli uznať ruskú anexiu ukrajinských území a zaviazali sa dodržiavať západné sankcie voči Moskve , pričom Rusko aj západné krajiny označili za svojich strategických partnerov.