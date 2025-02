Izraelská armáda oznámila, že podnikla letecký útok na skladisko zbraní Hamasu v Sýrii

8.2.2025 (SITA.sk) - Izraelská armáda oznámila, že v sobotu podnikla letecký útok na skladisko zbraní , ktorý používa palestínska militantná skupina Hamas v južnej Sýrii. Izraelské "stíhačky uskutočnili útok na skladisko zbraní patriace teroristickej organizácii Hamas v oblasti Dajr Alí v južnej Sýrii", uviedla armáda vo vyhlásení.Armáda dodala, že "bude pokračovať v narúšaní schopností Hamasu na všetkých jeho frontoch a bude pôsobiť proti všetkým pokusom teroristických organizácií upevniť a vybudovať svoje sily".Izrael od vypuknutia občianskej vojny v roku 2011 v Sýrii podnikol stovky útokov, najmä na ciele súvisiace s Iránom. Po tom, čo v decembri blesková ofenzíva povstalcov zvrhla dlhoročného sýrskeho vodcu Baššára al-Asada , Izrael podnikol stovky ďalších leteckých útokov na sýrske vojenské zariadenia v snahe zabrániť tomu, aby sa dostali do nepriateľských rúk. Izraelské jednotky tiež vstúpili do nárazníkovej zóny pod dohľadom OSN , ktorá oddeľuje izraelské a sýrske sily na Golanských výšinách.Sýria pod vedením al-Asada bola kľúčovou zložkou iránskej "osi odporu", voľnej aliancie síl zjednotených v opozícii voči Izraelu, ktorá zahŕňala aj libanonský Hizballáh a Hamas. V októbri 2022 Hamas po približne desaťročí "odcudzenia" obnovil vzťahy so sýrskou vládou.Palestínska islamistická skupina bola dlho jedným z najbližších spojencov Sýrie, z veľkej časti pre spoločné nepriateľstvo voči Izraelu. Sýriu však opustila v roku 2012 po tom, čo v marci 2011 odsúdila brutálne potlačenie protestov vládou al-Asada, ktoré vyústilo do občianskej vojny v krajine.