Izraelská armáda útočí na ciele Hizballáhu v Libanone

Niekoľkomesačná operácia

Počet zabitých mohol byť vyšší

19.9.2024 (SITA.sk) - Izraelská armáda vo štvrtok informovala, že útočí na ciele Hizballáhu v Libanone. Útoky sú podľa Izraelčanov určené na „degradáciu teroristických schopností a infraštruktúry Hizballáhu“. Ako referuje web news.sky.com, izraelské oznámenie prišlo pred očakávaným prejavom vodcu Hizballáhu Hasana Nasralláha. Šéf militantného hnutia vo vyhlásení sľúbil odvetu za utorňajšie a stredajšie explózie pagerov, vysielačiek a solárnych zariadení v Libanone a Sýrii, pri ktorých prišlo o život najmenej 37 ľudí a približne tritisíc ľudí v Libanone utrpelo zranenia.Zdalo sa, že výbuchy boli výsledkom niekoľkomesačnej operácie Izraela zameranej na viacerých členov Hizballáhu naraz.Nasralláh povedal, že „izraelský nepriateľ sa zameral na mnohé pagery“ a „nepriateľ skutočne prekročil všetky červené čiary“. Výbuchy podľa neho nastali „v nemocniciach, lekárňach, nemocniciach, na trhoch, v obchodoch, v domoch, v autách“, pričom dodal, že v uliciach bolo „veľa civilistov spolu so ženami a deťmi“.Podľa Nasralláha bolo cieľom asi 4-tisíc pagerov v jednom okamihu. Poznamenal, že počet zabitých mohol byť vyšší, ale niektoré pagery neboli distribuované a iné neboli v blízkosti členov Hizballáhu, keď vybuchli.„Dalo by sa to nazvať vyhlásením vojny. Dostali sme veľmi tvrdý zásah, ale toto je vojnový stav. Prostredníctvom tejto skúsenosti a jej lekcií budeme silnejší a mocnejší,“ skonštatoval šéf Hizballáhu.