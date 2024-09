Neakceptovateľné a nedôstojné. SaS kritizuje postoj Súdnej rady k správe eurokomisie o právnom štáte na Slovensku

Kosovej vyjadrenia nepomôžu

Hrubé znevažovanie správy EK

EK odporúča záruky nezávislosti

19.9.2024 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje za neakceptovateľné a nedôstojné, aby Súdna rada SR na čele so sudkyňou Marcelou Kosovou kritizovala správu Európskej komisie o právnom štáte na Slovensku.Podľa podpredsedníčky SaS a bývalej ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej súdna rada vo svojom novom zložení pod vedením Kosovej hrubo zlyháva vo svojej roli strážiť sudcovskú česť, dôstojnosť a nezávislosť.Kosová uviedla, že Európska komisia nemá záujem diskutovať o správe, v ktorej kritizovala stav právneho štátu na Slovensku.Ako pripomenula na štvrtkovom zasadnutí súdnej rady, eurokomisára pre oblasť spravodlivosti Didiera Reyndersa za týmto účelom pozvali na zasadnutie rady. Zo strany EK však podľa nej neprišla žiadna reakcia.„Tam, kde ju má byť počuť, je ticho a tam, kde nemá, čo povedať, hlasno kričí. Súdna rada mala jednoznačne odsúdiť hrubé správanie sudcu, ktorý si mal počas výsluchu obvineného zakrývať oči, byť v polohe ležmo a mať zaujaté poznámky. Tam mala kričať,“ uviedla na margo Kosovej Kolíková.Pri správe Európskej komisie mala byť podľa jej slov ticho, pretože „jej vyjadrenie súdnictvu na Slovensku nijako nepomôže“.Strana SaS kritizuje štvrtkové stanovisko súdnej rady voči Európskej komisii. „Súdna rada tým, že doslova útočí na dôveryhodnosť správy Európskej komisie a hrubo ju znevažuje, vstúpila do politického súboja, a za svojho partnera si vybrala súčasnú koalíciu. Tú koalíciu, ktorá prepúšťa odsúdeného človeka z korupcie na slobodu, znižuje tresty za korupciu, šikanuje na tlačových besedách nepohodlných sudcov či spochybňuje špecializovaný súd vôbec," poznamenala Kolíková.Súdna rada sa týmto postojom podľa jej slov jasne ukázala ako zaujatá inštitúcia.Európska komisia (EK) ešte v júli uverejnila svoju piatu výročnú správu o právnom štáte. V nej systematicky a objektívne preskúmala vývoj v oblasti právneho štátu jednotným spôsobom vo všetkých členských krajinách.EK Slovensku odporúča zaviesť opatrenia, na základe ktorých sa zabezpečí, aby sa na členov súdnej rady vzťahovali dostatočné záruky nezávislosti, pokiaľ ide o ich odvolanie, s prihliadnutím na európske normy týkajúce sa nezávislosti súdnych rád.Ďalej našu krajinu nabáda k tomu, aby zaviedla opatrenia na zavedenie a dodržiavanie dostatočných záruk v prípadoch, keď sudcovia musia niesť trestnoprávnu zodpovednosť za trestný čin ohýbania práva v súvislosti so svojimi súdnymi rozhodnutiami.V samotnom dokumente z dielne EK však podľa Kosovej členovia súdnej rady identifikovali viaceré nezrovnalosti.