 24hod.sk    Zo zahraničia

31. augusta 2025

Izraelská armáda zabila hovorcu ozbrojeného krídla Hamasu


Tagy: Izraelsko-palestínsky konflikt

Izrael v nedeľu oznámil, že jeho armáda zabila hovorcu ozbrojeného krídla palestínskeho militantného hnutia Hamas pri sobotňajšom údere na Gazu. „Hovorca teroristického hnutia Hamas Abú Ubajda bol v Gaze ...



us_israel_hegseth_28881 676x451 31.8.2025 (SITA.sk) - Izrael v nedeľu oznámil, že jeho armáda zabila hovorcu ozbrojeného krídla palestínskeho militantného hnutia Hamas pri sobotňajšom údere na Gazu. „Hovorca teroristického hnutia Hamas Abú Ubajda bol v Gaze eliminovaný,“ uviedol izraelský minister obrany Jisrael Kac na sieti X.


Hnutie Hamas sa k zabitiu hovorcu svojho ozbrojeného krídla Abú Ubajdu hneď nevyjadrilo.

Od začiatku vojny v Pásme Gazy Izrael zabil viacerých vysokopostavených predstaviteľov Hamasu vrátane vodcu hnutia Jahjá Sinvára, ktorý podľa Jeruzalema bol hlavným organizátorom útoku na južný Izrael v októbri 2023. Izraelské operácie zabili aj politického šéfa Hamasu Ismáíla Haníju, šéfa vojenského krídla Hamasu Muhammada Dajfa a ďalších veliteľov a politických predstaviteľov tohto hnutia.


Zdroj: SITA.sk - Izraelská armáda zabila hovorcu ozbrojeného krídla Hamasu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Izraelsko-palestínsky konflikt
