 24hod.sk    Ekonomika

31. augusta 2025

Kasína bijú na poplach, vyššie dane zničia prevádzky a prinesú menej peňazí do rozpočtu


Asociácia zábavy a hier (AZAH), ktorá združuje prevádzkovateľov kasín považuje za nepochopiteľné, ako sa rôzni politici neodborne a ...



Zdieľať
31.8.2025 (SITA.sk) - Asociácia zábavy a hier (AZAH), ktorá združuje prevádzkovateľov kasín považuje za nepochopiteľné, ako sa rôzni politici neodborne a neekonomicky vyjadrujú k téme zdaňovania hazardných hier, pričom o súčasnej situácii v oblasti hazardných hier nemajú relevantné informácie a nemôžu sa preto kompetentne vyjadriť.


Ako ďalej AZAH uviedla vo vyhlásení, zo znepokojením sledujú ako sa porovnávajú dve rozdielne prostredia, akými sú online hazard a kamenné prevádzky.

Hrozí úbytok strojov aj príjmov


Po ekonomickej stránke je podľa AZAH nemožné vybrať z herní a kasín do štátneho rozpočtu to, čo by prišlo po navrhovanom rovnakom zdanení, nakoľko ide o prepočítaný fixný odvod.

„Je isté, že pri navýšení odvodu prevádzkovatelia znížia počty strojov minimálne na polovicu z jednoduchého dôvodu a to nerentabilnosti. Fixný odvod musíme totiž platiť na celý rok vopred z ešte nie zarobených peňazí. Pri informáciách o zvýšení odvodu, ktoré doteraz prenikajú, bude v praxi pokles znamenať určite minimálne o osem až 10 miliónov eur nižší výber ako dnes odvádzame do štátneho rozpočtu. Takisto aj obce a mestá prídu o minimálne štyri až päť miliónov eur“, zdôraznila hovorkyňa AZAH Dominika Hlobenová.

Akékoľvek porovnávanie podmienok na podnikanie v online hazarde a v kamenných prevádzkach je podľa AZAH scestné. Zatiaľ čo online hranie je prístupné všade, v každom meste a obci, v akúkoľvek dennú a nočnú hodinu, kamenné prevádzky sú dnes podľa asociácie obmedzené podmienkami, ktoré absolútne znemožňujú podnikanie.

Obce prijímajú zákaz hazardu


,,Sme obmedzení zo zákona prevádzkovými hodinami, ako aj sviatkami, zákazom reklamy, no najväčšou prekážkou sú prijaté všeobecne záväzné nariadenia miest a obcí na zákaz hazardu, ktorých je v súčasnosti viac ako 100. Kompetentní si zrejme neuvedomujú, že za posledné obdobie práve kvôli týmto obmedzeniam klesol počet prevádzok o polovicu“, uviedla Hlobenová.

Asociácia podľa stanoviska chápe, že v náročnej konsolidácii sa hľadá každé euro. V tomto prípade však podľa nej ide o rôzne, úplne absurdné návrhy, ktoré sú mimo reality a na papieri možno vyzerajú sľubne, avšak v skutočnosti nielenže neprinesú želaný efekt zvýšenia výberu, ale naopak, výber bude nižší ako dnes. „Pre takýto výpočet stačí kalkulačka a jednoduché ekonomické myslenie. Tieto návrhy veľmi často vzbudzuju dojem, že nie je záujem o ich dopady," doplnila Hlobenová.


Zdroj: SITA.sk - Kasína bijú na poplach, vyššie dane zničia prevádzky a prinesú menej peňazí do rozpočtu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: AZAH Asociácia zábavy a hier Hazard herne Online hazard
