Izraelská obrana zneškodnila najmenej 20 rakiet vypálených z Gazy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 12. novembra (TASR) - Izraelský systém protivzdušnej obrany Železná kupola (Kipat barzel) v utorok ráno zneškodnil najmenej 20 z celkovo asi 50 rakiet vypálených z palestínskeho pásma Gazy. Raketové útoky sú reakciou Palestínčanov na zabitie poľného veliteľa palestínskej militantnej skupiny Islamský džihád.Ako v utorok informoval spravodajský portál denníka Times of Israel, vo viacerých lokalitách na juhu a v centrálnej časti Izraela — vrátane Tel Avivu — sa ráno rozozvučali sirény varujúce pred raketovým útokom z Gazy.Z Izraela hlásia jednu osobu ľahko zranenú úlomkom rakety. Vo vážnom stave je však osemročné dievča z lokality Holon, na ktoré sa zrútil poškodený múr, uviedli izraelskí záchranári. Zatiaľ nie je jasné, či poškodenie múru súvisí s palestínskym raketovým útokom.Izraelská armáda po prvých raketových úderoch odporučila obyvateľom ohrozených oblastí, aby nevychádzali von. Predpoludním armáda zmenila bezpečnostné opatrenia pre centrálnu časť Izraela s tým, že tamojší obyvatelia môžu ísť do práce, ak tam je v blízkosti protiraketový kryt.V školách v oblastiach ohrozených raketovým útokom z Gazy je zrušené vyučovanie.Palestínsky veliteľ Bahá Abú al-Attá prišiel o život v utorok pred úsvitom pri leteckom útoku izraelských síl na jeho dom v pásme Gazy.Izraelská armáda vo vyhlásení uviedla, že premiér Benjamin Netanjahu schválil operáciu voči Attovi, ktorého Izrael obviňuje z uskutočnenia nedávnej série raketových a dronových cezhraničných útokov, taktiež zo snajperských útokov a z plánovania ďalších.Denník Times of Israel informoval, že Netanjahu a veliteľ hlavného štábu izraelskej armády Aviv Kohavi v utorok o 10.30 h miestneho času vystúpia v televízii s vyhlásením k dnešným udalostiam.