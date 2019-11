Poľnohospodári finišujú so zberom slnečnice a zemiakov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 12. novembra (TASR) - K záveru 44. týždňa bolo pozberaných už 73 % výmery kukurice, čo je veľký posun v zberových prácach za uplynulé tri týždne. Cukrová repa je po 44. týždni pozberaná na 49 % výmery. Zber slnečnice je ukončený na 99 % výmery, zber zemiakov na 94 % výmery. Informoval o tom Matej Korpáš z tlačového oddelenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).priblížil.V bratislavskom regióne sú podľa neho porasty repky ozimnej a obilnín vzídené rovnomerne. Pšenica ozimná je osiata na 85 %, raž takmer na 100 %.Priblížil, že v okolí Galanty pokračuje dodávka cukrovej repy na spracovanie podľa dohodnutého harmonogramu s cukrovarmi. Poľnohospodári výrazne pokročili aj so zberom kukurice na zrno a dostali sa na úroveň 74 % výmery.V Komárne podľa neho pokračovali so sejbou pšenice ozimnej a dostali sa tak na 93 % z plánovanej výmery. V okrese Levice, Nové Zámky či Lučenec budú postupne finišovať so zberom kukurice. V Rimavskej Sobote a Svidníku je kukurica na zrno pozbieraná na vyše 70 %, v okrese Banská Bystrica už poľnohospodári jej zber ukončili.uviedol.Dodal, že v prešovskom regióne ukončili zber zemiakov, v Humennom zase zber slnečnice. Poľnohospodári pokračujú ďalej so sejbou ozimín. Aj s pribúdajúcimi zrážkami je však otázne, či budú mať oziminy dostatok vlahy.