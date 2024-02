Izraelská operácia v Rafahu by zhoršila už aj tak katastrofickú situáciu, varujú ministri zahraničia

22.2.2024 (SITA.sk) - Ministri zahraničia 26 európskych krajín vo štvrtok vyjadrili obavy o humanitárnu situáciu v Pásme Gazy. Znepokojuje ich aj utrpenie rukojemníkov, ktorých tam zadržiavajú militanti, a plány izraelskej vlády na možnú pozemnú operáciu v meste Rafah.V spoločnom vyhlásení, ktoré zverejnilo Švédsko, varovali, že izraelská vojenská akcia v Rafahu by „zhoršila už aj tak katastrofálnu humanitárnu situáciu a zabránila by naliehavo potrebnému poskytovaniu základných služieb a humanitárnej pomoci“.​„To si vyžaduje okamžitú humanitárnu prestávku, ktorá by viedla k udržateľnému prímeriu, bezpodmienečnému prepusteniu všetkých rukojemníkov a poskytnutiu humanitárnej pomoci,“ naliehajú ministri.