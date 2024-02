Bundestag schválil poskytnutie raketových systémov dlhého doletu pre Ukrajinu, súčasťou môžu byť aj strely Taurus

22.2.2024 (SITA.sk) - Nemecký parlament vo štvrtok schválil návrh na dodávku balíka zbraní Ukrajine, ktorý by mal obsahovať i očakávané raketové systémy dlhého doletu. Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na portál Deutschlandfunk. Návrh podporilo 382 poslancov Bundestagu , 284 zákonodarcov hlasovalo proti a dvaja sa zdržali hlasovania.V prijatom dokumente sa uvádza, že parlamentné frakcie koalície podporujú poskytovanie Ukrajiny „dodatočnými potrebnými zbraňami a muníciou s dlhým doletom“. V návrhu sa výslovne nespomínajú riadené strely Taurus s doletom približne 500 kilometrov, o ktoré už Ukrajina niekoľkokrát žiadala, ale nie je vylúčené, že budú súčasťou balíka vojenskej pomoci.Minister obrany Boris Pistorius počas rozpravy v parlamente uviedol, že Ukrajina môže počítať s ďalšou podporou Nemecka, ako naznačuje nedávno podpísaná bezpečnostná dohoda.V prijatom návrhu sa okrem iného uvádza, že „Ukrajina by mala mať naďalej schopnosť zasahovať vojenské ciele, ako sú sklady munície, zásobovacie trasy a veliteľské stanovištia ďaleko za frontovou líniou, a mala by byť schopná najlepším možným spôsobom chrániť svojich vojakov pred útokmi ruských vojenských síl“.