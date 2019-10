Izraelská prokuratúra začala vypočúvanie v kauzách premiéra Netanjahua

Benjamin Netanjahu, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 2. októbra (TASR) - Dlhoočakávané vypočúvanie v kauzách izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, ktorému hrozí vznesenie obvinení z korupcie, sa v stredu začalo v Jeruzaleme. Samotný Netanjahu sa na vypočúvaní nezúčastní, pred generálnym prokurátorom Avichajom Mandelblitom vyšetrujúcim korupčné kauzy budú vypovedať jeho právnici. Informovali o tom agentúra AP a APA.uviedol jeden z Netanjahuových právnikov Amit Hadad.citovala ho agentúra AP.Ako uviedlo izraelské ministerstvo spravodlivosti, vypočúvanie potrvá štyri dni, skončí sa budúci pondelok. Generálny prokurátor následne do konca roka rozhodne, či bude voči Netanjahuovi vznesená obžaloba.Izraelského premiéra vyšetrujú v troch prípadoch: úplatkárstva, podvodu a porušenia dôvery. Netanjahu údajne ovplyvňoval médiá a od spriatelených miliardárov dostával drahé dary.Netanjahu všetky podozrenia vznesené voči svojej osobe odmieta a hovorí o, ktorý zasahuje jeho i jeho rodinu.Ak by Netanjahua obžalovali, neznamenalo by to, že by musel z postu premiéra odstúpiť, uviedol Izraelský inštitút pre demokraciu (IDI). Ak by ho však odsúdili za úplatkárstvo, hrozilo by mu podľa slov profesora práva Gada Barzilaia z univerzity v meste Haifa do desať rokov väzenia. Ak by Netanjahua uznali za vinného v prípade podvodu, mohol by dostať maximálny trest odňatia slobody tri roky.Podozrenia z korupcie voči Netanjahuovi sa objavili aj v minulosti, avšak izraelský premiér sa ešte nikdy neocitol pred súdom, pripomenula APA.