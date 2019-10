SPP: Projekt fueLCNG je v štádiu vyhlásenia 4 medzinárodných tendrov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vysoké Tatry 2. októbra (TASR) – Projekt fueLCNG, ktorý na Slovensku realizuje Slovenský plynárenský priemysel (SPP), je v štádiu vyhlásenia tendrov na jednotlivé technologické celky. Pre TASR to potvrdil generálny riaditeľ SPP Štefan Šabík s tým, že pôjde o štyri medzinárodné tendre.ozrejmil Šabík s tým, že dohromady bude na Slovensku 14 CNG staníc s technológiou zmeny na LNG a tri samostatné LNG stanice. Rozmiestnené budú na koridoroch diaľnic D1 a D2, aby bolo Slovensko takýmto spôsobom prejazdné aj pre Európu.upozornil Šabík.Podľa neho je paradox, že hoci Európska únia tlačí na znižovanie emisií z áut, realita je úplne iná, čo vyplýva zo štúdie, ktorú zverejnila asociácia automobilových výrobcov, a kde merajú priemerné výpuste z novo nakúpených áut.skonštatoval Šabík.Podľa neho má LNG veľký priestor na využitie najmä v ťažkej nákladnej a autobusovej doprave v mestách, ale tiež je potenciál napríklad v riečnej doprave. CNG je skôr vhodná pre osobnú dopravu. Zároveň dodal, že sieť LNG plničiek v Európe sa ešte len začína tvoriť, z čoho môže Slovensko ťažiť a zostať tak na mape veľkých dopravných koridorov.vysvetlil Šabík.Vidí veľkú príležitosť napríklad aj na Dunaji, ktorý má byťz dieselových remorkérov na LNG a Bratislava je v strede cesty z Nemecka do Čierneho mora. Podľa neho existuje projekt, v rámci ktorého sú pripravené prístavy, kde by mohlo dôjsť k tankovaniu takýchto lodí, takže je to perspektíva do budúcna.dodal. Zároveň je podľa neho veľká príležitosť pri prepojení a využití zemného plynu a obnoviteľných zdrojov energie.uzavrel riaditeľ SPP.