Izraelské letecké útoky boli zamerané na iránske zariadenia na výrobu rakiet a rakety zem-vzduch

Irán zaplatil cenu

Misia splnená

26.10.2024 (SITA.sk) - Na zariadenia, ktoré Irán použil na výrobu rakiet vypálených na Izrael, a na pozície iránskych rakiet zem-vzduch, podnikol Izrael v sobotu letecké útoky. Nič však nenasvedčovalo tomu, že by boli zasiahnuté ropné zariadenia a Izrael ihneď nezverejnil odhady škôd.Výbuchy bolo počuť aj v iránskom hlavnom meste Teherán, ale Irán uviedol, že vznikli len „obmedzené škody“. Iránska armáda oznámila, že pri úderoch zahynuli dvaja jej vojaci, informovala iránska štátna televízia Al-Alam.„Irán zaútočil na Izrael dvakrát, a to aj na miestach, ktoré ohrozovali civilistov, a zaplatil za to cenu," uviedol vo zverejnenom videozázname hovorca izraelskej armády Daniel Hagari „Zameriavame sa na naše vojnové ciele v pásme Gazy a Libanone. Je to Irán, ktorý naďalej presadzuje širšiu regionálnu eskaláciu," dodal.Sobotňajšie údery prišli ako súčasť „povinnosti Izraela reagovať“ na útoky na Izrael zo strany „Iránu a jeho zástupcov v regióne“, povedal ďalej Hagari.„Izraelské obranné sily splnili svoju misiu," konštatoval. „Ak by však režim v Iráne urobil chybu a začal nové kolo eskalácie, budeme musieť reagovať," vyhlásil.