Vládnu nám populisti a klamári, ktorí prepúšťajú zločincov, urážajú ženy a dvíhajú dane, zhodnotila rok Ficovej vlády SaS

26.10.2024 (SITA.sk) - Vládnu nám populisti a klamári, ktorí prepúšťajú zločincov, urážajú ženy a dvíhajú dane. Takto zhodnotila rok vlády Roberta Fica Smer-SD ) strana Sloboda a Solidarita (SaS) „Celý čas sme tu počúvali, ako tu zavládne pokoj. Prišiel chaos a vyššie ceny potravín. Občania Slovenska sa od vzniku samostatnosti ešte nemali horšie,“ zhodnotil predseda SaS Branislav Gröhling Ako pokračoval, zdravotníctvo je v troskách, lekári dávajú masívne výpovede, odchod policajtov je na historickom maxime, ceny masla a benzínu sú najdrahšie v Európe, na hradoch a zámkoch vejú čierne vlajky, spravodlivosť je ohýbaná v prospech mafiánov, informácie sú cenzurované a RTVS bola zrušená.Podpredsedníčka SaS Mária Kolíková pripomenula, že novela trestných kódexov priniesla únik ľudí tejto koalície pred spravodlivosťou. Príkladom je podľa nej prípad Petra Žigu , povereného výkonom právomocí predsedu parlamentu.„Zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry, ale aj NAKA, teda špeciálnych jednotiek pre boj s organizovaným zločinom a korupciou, sú vizitkou tejto vlády a osobitne ministra spravodlivosti,“ uviedla. Pripomenula tiež prepustenie bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika odsúdeného za korupciu.Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) podľa jej slov pokračuje v týchto šľapajach a dohodol súdny zmier s agentom ŠtB Andrejom Babišom V oblasti ekonomiky dokázala vláda podľa podpredsedu SaS Mariána Viskupiča jediné – zdražieť ľuďom život.„Zvýšili odvody, dane, poplatky, znížili príspevok do druhého piliera. Jednotkou zúfalstva aktuálnej vlády je zavedenie škodlivej a zúfalej dane z finančných transakcií, kde aj proces a samotný výsledok sú klincom do rakvy slovenskej ekonomiky,“ povedal Viskupič.Ako ďalej dodal, už dva štátne rozpočty tejto vlády odhaľujú, že socialisti vo vláde netušia, ako naštartovať ekonomiku. Národ je čoraz závislejší od rôznych dávok a pomocí od štátu.„Nikomu okrem vlády sa nezvyšuje životná úroveň, a to sa najbližšie roky ani nezmení,“ dodal Viskupič.Tímlíder SaS pre oblasť zdravotníctva Tomáš Szalay uviedol, že zdravotníctvo je po roku od nástupu štvrtej Ficovej vlády na tom horšie, ako bolo pred rokom.„A to napriek tomu, že išlo do neho tento rok rekordné množstvo peňazí. Napriek tomu, že dnes ľudia platia 15-percentné, teda vyššie zdravotné odvody, platia viac na doplatkoch, majú dlhšie čakacie doby, majú to k lekárovi ďalej. Sestry sú frustrované, lekári sú frustrovaní, všetko sa nám to tu pred očami rúca a to vraj malo byť zdravotníctvo prioritou,“ zhodnotil.Podotkol, že koncová nemocnica nakoniec nebude. „V máji nás oblbovali vizualizáciou, ako to bude pekne vyzerať v Ružinove. Tri týždne po odchode ministerky povedali, že je to chiméra a nová nemocnica v Bratislave nebude. Zlyhali, nesplnili volebný sľub, verím, že im to voliči neodpustia,“ povedal.Poslanec Juraj Krúpa kritizoval vedenie ministerstva vnútra. „Videli ste niekedy v minulosti demonštrovať policajtov voči vedeniu rezortu? Ministrovi Šutajovi Eštokovi sa to podarilo. Rozložil políciu, má najväčšiu odchodovosť, policajti sú maximálne nespokojní, ale on je spokojný,“ hovorí Krúpa.Minister podľa neho namiesto toho, aby riešil situáciu v polícii, vyšetruje covid a očisťuje eštebákov. Spomenul tiež, že ministerstvo vnútra musí zaplatiť 90-tisíc eur za postavenie vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu mimo službu. „Navrhol by som pánovi Šutajovi Eštokovi, aby predal svoje hodinky,“Poslanec Alojz Hlina hodnotil roky vlády na ministerstve pôdohospodárstva. „Minister Takáč natočil video s Robertom Ficom na Úrade vlády, ako idú bojovať za nízke potraviny. Konkrétne spomenuli maslo, vajcia a eidam. Úspech je to obrovský - ceny týchto potravín stúpli o 35 percent,“ povedal.Zároveň poukázal na to, že najnovšie vyhodil minister Richard Takáč (Smer-SD) dlhoročného riaditeľa Národného žrebčína v Topoľčiankach Michala Horného, a to po 23 rokoch práce a tri mesiace predtým, ako mal nastúpiť na dôchodok.„Pán Horný tam nechal svoje srdce, svoje zdravie, svoj celý život. Pekná vďaka za dobre vykonanú prácu, páni socialisti,“ povedal Hlina.