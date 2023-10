Izraelské obliehanie Pásma Gazy a nariadenie evakuácie by mohli predstavovať zločin proti ľudskosti

Izrael po prekvapivom útoku palestínskeho militantného hnutia



Izrael po prekvapivom útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas zo 7. októbra odstrihol Pásmo Gazy od dodávok elektriny, paliva a vody a pri náletoch zabil 2 800 ľudí. Tiež nariadil viac ako miliónu civilných obyvateľov na severe Pásma Gazy, aby sa presunuli do jeho južnej časti.

17.10.2023 (SITA.sk) - Izraelské obliehanie Pásma Gazy a nariadenie evakuácie by podľa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) mohli predstavovať medzinárodný zločin násilného presunu civilistov. Informuje o tom spravodajský portál Sky News.„Obávame sa, že toto nariadenie spojené s kompletným obliehaním Gazy nemožno považovať za zákonnú dočasnú evakuáciu, a preto by znamenalo násilný presun civilistov v rozpore s medzinárodným právom," konštatovala hovorkyňa úradu Ravina Shamdasani.Sky News pripomína, že termín násilný presun opisuje nútené premiestňovanie civilného obyvateľstva a je to zločin proti ľudskosti, ktorý trestá Medzinárodný trestný súd