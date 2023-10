Raši sľubuje eurofondovú revolúciu, zdroje EÚ nemajú byť postrachom

Kľúčová úloha v revolúcii

Samospráva ako partner

17.10.2023 (SITA.sk) - Nádejný minister pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu za stranu Hlas-SD Richard Raši plánuje revolúciu vo využívaní eurofondov.Od prijímateľov týchto prostriedkov sa podľa nominanta na člena novej vlády bude vyžadovať len to, čo Brusel prikazuje. Ako v utorok povedal, v oblasti eurofondov si treba vziať príklad z okolitých krajín ako sú Poľsko, Maďarsko či Česko.„Aby fondy neboli postrachom, ale pre prijímateľov boli radosťou a veľkou výzvou,“ uviedol v utorok pri predstavovaní vládnych kandidátov za Hlas-SD Raši.Za dôležité považuje maximalizovať objem finančných prostriedkov do regiónov, aby sa eurofondy používali na projekty, ktoré si určia ako prioritné a chcú ich realizovať. „Takže to bude v eurofondovej revolúcii kľúčová úloha,“ podotkol kandidát na ministra investícií.Raši bol v rokoch 2018 až 2020 vicepremiérom pre investície a informatizáciu za Smer-SD vo vláde Petra Pellegriniho. Avizoval, že na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) ako prvé budú hasiť.„V regionálnom rozvoji sa pokúsime, aby sa samospráva z nepriateľskej pozície, v ktorej bola pri bývalých vládach, stala partnerom. Budeme sa snažiť, aby sa žiadne rozhodnutia nerobili bez diskusií a žiadne povinnosti pre samosprávu neboli bez financovania,“ priblížil Raši. Vláda sa podľa neho musí vrátiť do regiónov a robiť rozhodnutia s nimi.V informatizácii chce pokračovať v odbúravaní byrokracie. Raši poznamenal, že počas pôsobenia Veroniky Remišovej na čele tohto ministerstva sa v tejto oblasti neurobilo nič nové.„Pokračovala iba v projektoch, ktoré sme jej tam nechali. Chceme pokračovať na dostupnosti internetu pre všetkých a pripraviť celú spoločnosť aj podnikateľský sektor na digitálnu transformáciu,“ dodal Raši.