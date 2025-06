Izraelské strely sa v Iráne prevŕtali aj do podzemných hál na obohacovanie uránu

17.6.2025 (SITA.sk) - Izraelské údery priamo zasiahli aj podzemnú časť iránskeho jadrového zariadenia pri meste Natanz. Uviedla to v utorok Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE). „MAAE na základe pokračujúcej analýzy satelitných snímok s vysokým rozlíšením zhromaždených po piatkových útokoch identifikovala ďalšie prvky, ktoré naznačujú priame dopady na podzemné haly na obohacovanie uránu v Natanze,“ uviedla agentúra.Jadrové zariadenie Natanz prevádzkuje vo svojich dvoch závodoch na obohacovanie uránu takmer 70 kaskád centrifúg. Jeden zo závodov je podzemný. Teherán síce popiera, že by sa snažil vyvinúť jadrovú zbraň, ale obohacuje urán na 60 percent. Je to výrazne nad limitom 3,67 percenta stanoveným dohodou so západnými veľmocami z roku 2015. Spojené štáty a Irán však od dohody odstúpili.Urán obohatený na tri až päť percent sa používa ako palivo pre jadrové elektrárne. Ak je obohatený na 20 percent, môže slúžiť na výrobu izotopov na lekárske účely, napríklad na diagnostikovanie niektorých druhov rakoviny. Na výrobu atómovej bomby je potrebné obohatenie zvýšiť na úroveň 90 percent.