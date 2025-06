Hlasovanie o novele ústavy sa presunulo na septembrovú schôdzu, koalícia by nemala potrebných 90 hlasov

Nemali by potrebných 90 hlasov

Kresťanská únia návrh podporí

Očakávali plnú podporu od KDH

17.6.2025 (SITA.sk) - Hlasovanie o novele ústavy z dielne premiéra Roberta Fica Smer-SD ) v utorok poslanci presunuli na septembrovú schôdzu Národnej rady SR. Schválil pozmeňovacie návrhy KDH KÚ , neschválili návrh z KDH o výhrade vo svedomí a rovnako neschváli návrh na odstránenie jedného volebného obvodu, čo navrhovala strana Hlas-SD . Poslanci následne prerušili rokovanie a o zákone ako o celku nehlasovali, keďže sa dohodli na presunutí na september.Dôvodom je, že v utorok by sa pre prijatie novely nenašlo potrebných 90 hlasov. Podporiť ju totiž odmietajú poslanci za KDH František Mikloško aj František Majerský . Poslanec Hlasu-SD Ján Ferenčák avizoval, že sa nezaprezentuje, ak by sa hlasovanie nepresunulo na jeseň.Bez týchto troch hlasov by Smer-SD, Hlas-SD, Slovenská národná strana , Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a Kresťanská únia (KÚ) mali dohromady len 89 hlasov a návrh by neprešiel.Cieľom návrhu novely ústavy má byť podľa prekladateľa posilnenie tradičných hodnôt pre zachovanie kultúrneho dedičstva Slovenska. Návrh predstavil v pondelok v parlamente minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD). Ako uviedol, dané hodnoty vychádzajú z preambuly Ústavy SR, a tiež sú spojené s uznaním manželstva ako jedinečného zväzku muža a ženy.Návrh chce zdôrazniť zvrchovanosť Slovenska v základných kultúrno-etických otázkach, pokiaľ ide o ochranu života a ľudskej dôstojnosti, súkromný a rodinný život, či manželstvo a rodinu. Okrem iného návrh navrhuje zakotviť do ústavy, že SR uznáva len dve pohlavia, a to muža a ženu. Osvojiť dieťa by si v prípade schválenia mohli len zosobášené páry.Rodičia by podľa návrhu mali mať právo rozhodovať o účasti detí na výučbe, ktorá je nad rámec štátneho výchovno-vzdelávacieho programu, respektíve na vzdelávaní, ktoré sa týka intímneho života a sexuálneho správania.Návrh chce za určitých podmienok podporiť Kresťanskodemokratické hnutie s výnimkou spomínaných dvoch poslancov, ako aj poslanci Kresťanskej únie Anna Záborská Oba subjekty predložili spoločný pozmeňujúci návrh, ktorý obsahuje biologické určenie pohlavia - muža a ženy, ďalej posilnenie práv rodičov na školách, zákaz surogátneho (náhradného) materstva a definíciu otca a mamy ako muža a ženy. KDH ale odmieta rôzne „prílepky“ k novele, taktiež je proti vypusteniu jedného volebného obvodu z ústavy, ktorého zrušenie chce presadiť koaličný Hlas-SD.Predseda Kresťanskej únie Milan Krajniak v utorok pred hlasovaním informoval, že rozprava k novele ústavy ukázala, že je v parlamente viac ako 90 poslancov, ktorí by tento text s pripomienkami Kresťanskej únie a KDH chceli podporiť. Problém je ale politický.„Preto chceme ako Kresťanská únia využiť leto na rokovania, aby sme našli také politické riešenie, ktoré umožní zachovať si politickú tvár každému, kto tento text novely ústavy chce podporiť,“ dodal Krajniak.Tri poslanecké kluby navrhli preložiť konečné hlasovanie o novele ústavy na september. Informoval o tom ešte pred hlasovaním o 17:00 predseda poslaneckého klubu strany Smer-SD Ján Richter. Rozprava podľa Richtera ukázala, že je tu potreba novelizácie ústavy. Zdôraznil, že nejdú nikoho obmedzovať, avšak chcú ukotviť ustanovenia zákona o rodine do Ústavy SR.Dodal, že pri predkladaní novely očakávali plnú podporu od KDH. Majú ale záujem ďalej rokovať a hľadať prienik. Rokovania im tiež ukázali, že akékoľvek ďalšie diskusie s Progresívnym Slovenskom a stranou Sloboda a Solidarita sú bezpredmetné. Zo zvyškom opozície sú ale pripravení ďalej komunikovať.„Čo sa týka pána Ferenčáka, naďalej s ním budeme rokovať. Medzitým bude mať Hlas ešte snem. Je otázka, ako vzniknú nové personálne veci, ktoré sa týkajú predsedníctva strany. To sú všetko vplyvy, ktoré môžu samotný postoj pána Ferenčáka istým spôsobom ovplyvniť. Ale pre nás je stále vládny poslanec,“ zdôraznil Richter. Kritizoval postoj Františka Majerského z KDH, ktorý deklaroval podporu pre pozmeňujúce návrhy, avšak nie pre návrh ako taký.