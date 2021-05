Izraelské tanky ostreľovali Pásmo Gazy, snažili sa zničiť palestínskym militantom sieť tunelov

Rokovania nepriniesli žiadny pokrok

Hamas draho zaplatí

14.5.2021 (Webnoviny.sk) - Izraelské delostrelectvo v piatok ostreľovalo severnú časť Pásma Gazy v snahe zničiť rozsiahlu sieť tunelov, ktoré v oblasti vybudovali militanti. Oznámila to izraelská armáda, pričom priblížila frontovú líniu bližšie husto osídleným oblastiam a otvorila cestu možnej pozemnej invázii.Izrael po niekoľkých dňoch bojov s palestínskym militantným hnutím Hamas, ktoré kontroluje Pásmo Gazy, zhromaždil pozdĺž hranice jednotky a povolal asi deväťtisíc záložníkov. Palestínski militanti už vypálili asi 1 800 rakiet a armáda odpovedala viac ako 600 leteckými údermi, pričom zničila najmenej tri obytné bloky. Ministerstvo zdravotníctva v Gaze informovalo, že v dôsledku bojov už zahynulo 119 ľudí, vrátane 31 detí a 19 žien. Ďalších 830 ľudí utrpelo zranenia. Militantné skupiny Hamas a Islamský džihád potvrdili 20 obetí vo svojich radoch, no izraelská armáda tvrdí, že toto číslo je omnoho vyššie. V Izraeli prišlo o život sedem ľudí, vrátane šesťročného chlapca a jedného vojaka.Podľa hovorcu armády Jonathana Conricusa sa tanky v blízkosti hranice podieľali na rozsiahlej operácii, ktorá zahŕňala aj letecké útoky a jej cieľom bolo zničenie spomenutých tunelov v Gaze, ktorým armáda hovorí „Metro" a militanti ich využívajú, aby sa vyhli leteckým útokom a sledovaniu.Útoky pokračovali aj v čase, keď do oblasti prišli egyptskí mediátori v snahe sprostredkovať dohodu o pokoji zbraní. Na snahách o prímerie sa podieľajú aj Katar a Organizácia Spojených národov . Rokovania však zatiaľ nepriniesli žiadny pokrok.Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa prostredníctvom videa zaviazal, že bude v operácii pokračovať a Hamas podľa neho draho zaplatí. Americký prezident Joe Biden podľa vlastných slov s Netanjahuom hovoril o upokojení bojov, no zároveň izraelského lídra podporil, keď sa vyjadril, že „to nebola výrazne prehnaná reakcia", pričom cieľom je podľa neho významne zredukovať útoky, najmä raketové.Izrael si vyslúžil tvrdú medzinárodnú kritiku za množstvo civilných obetí počas troch predchádzajúcich vojen v Gaze, ktorá je husto obývaná a žijú v nej viac ako dva milióny Palestínčanov. Izraelskí lídri však obviňujú palestínske hnutie Hamas, ktoré je podľa nich zodpovedné za ohrozenie civilistov tým, že umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru v civilných oblastiach a odpaľuje odtiaľ rakety.