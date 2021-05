Nemci môžu vycestovať na letné dovolenky, ale vláda im v prípade zhoršenia situácie s návratom nepomôže

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.5.2021 - Obyvatelia Nemecka môžu v tomto roku vycestovať na letné dovolenky, ale vláda nebude organizovať ich repatriáciu, ak v niektorých krajinách stúpne počet prípadov koronavírusu. Povedal to v piatok nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas.Pre médiá nemeckého vydavateľstva Funke vyslovil presvedčenie, že „v lete budeme žiť v normálnejších podmienkach a to zahŕňa aj letné dovolenky". „Samozrejme, cieľom je umožniť cestovanie, ale pandémia vytvára obmedzenia," dodal a poukázal na situáciu v Indii a Južnej Amerike.Ak sa niečo niekde skomplikuje, podľa Maasa sa nebudú opakovať repatriačné lety, aké jeho ministerstvo organizovalo počas prvej fázy pandémie. „Ak by sa pandemická situácia v niektorých krajinách zhoršila, na rozdiel od minulého roka, to dnes nikoho nemôže prekvapiť," poznamenal.Nemecko začína robiť kroky smerom k normálnejšiemu životu, keďže jeho vakcinačná kampaň napreduje a najnovšia vlna infekcií opadá. K piatku prvý raz od 20. marca týždenný priemerný počet nových infekcií v krajine klesol pod hranicu 100 na 100-tisíc obyvateľov.