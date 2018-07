Izraelskí gejovia štrajkujú proti zákonu o náhradnom rodičovstve

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Tel Aviv 23. júla (TASR) - Desaťtisíce príslušníkov a podporovateľov sexuálnych menšín v Izraeli vstúpilo v nedeľu do štrajku na protest proti vylúčeniu homosexuálnych mužov z nedávno prijatej zákonnej úpravy náhradného rodičovstva.Komunitu lesieb, gejov, bisexuálov, transrodových a intersexuálnych ľudí (LGBTI) pobúrilo, že premiér Benjamin Netanjahu sľúbil schválenie legislatívy v prospech náhradných otcov s homosexuálnou orientáciou, neskôr však hlasoval proti takejto podobe a zjavne sa tým podvolil nátlaku zo strany koaličných partnerov hlásiacich sa k ultraortodoxnému judaizmu, informovala agentúra AP.Protestujúci pochodovali v nedeľu ulicami Tel Avivu a iných izraelských miest, pričom mávali dúhovými zástavami a nakrátko zatarasili dôležitú diaľnicu. Na centrálnom Rabinovom námestí v Tel Avive sa zhromaždil dav ľudí pred plánovanou večernou demonštráciou. Stovky nespokojencov medzitým protestovali blízko Netanjahuovej rezidencie v Jeruzaleme.Izraelská polícia uviedla, že v súvislosti s protestmi zadržala a následne prepustila dve osoby.Akcia podľa AP prerástla do všeobecnej výzvy na podporu rovnosti, čo sa týka ďalších kontroverzných zákonov, ktoré sa zdajú byť namierené proti izraelskému liberalizmu. Medzi Izraelčanmi má širokú podporu a mnohí zamestnávatelia oznámili, že umožnia svojim zamestnancom zapojiť sa do štrajku bez postihu.