Obvinili Macronovho poradcu, ktorý útočil na proteste v Paríži

Na archívnej fotografii je francúzsky prezident Emmanuel Macron vpravo, spolu so svojim osobným strážcom a bezpečnostným poradcom Alexandrom Benallom, vľavo v Amiens, severné Francúzsko. Foto: TASR Foto: TASR

Paríž 23. júla (TASR) - Francúzske úrady v nedeľu obvinili bezpečnostného poradcu prezidenta Emmanuela Macrona, ktorého videozáznam usvedčil zo zjavného útoku na aktivistu počas májového protestu v Paríži. Informovala o tom z noci na pondelok agentúra AP.Sudca v Paríži obvinil Alexandra Benalla z viacerých trestných činov vrátane násilia, zasahovania do výkonu štátnej služby či neoprávneného nosenia odznakov štátnej moci.K incidentu došlo počas prvomájových protestov na parížskom námestí Place de la Contrescarpe. Videozáznam, na ktorom Alexandre Benalla útočil, zachytil študentský aktivista a v stredu ho zverejnili noviny Le Monde. To viedlo k doposiaľ najhoršej kritike ročného pôsobenia Macrona na poste prezidenta, pričom opozícia obvinila jeho kanceláriu zo zatajovania incidentu.Poradca má na uvedenom zázname policajnú prilbu, nie však uniformu poriadkovej polície. Na videu vidno, ako chytil za krk jednu účastníčku protestu, ktorú následne ťahal po ulici a zmizol z dosahu kamery. Krátko na to sa však opäť objavil v zábere a zaútočil na ďalšieho demonštranta, tentoraz mladého muža, ktorého sa predtým snažila spacifikovať polícia. Muža poradca udieral do hlavy a keď spadol, stúpil mu na brucho. Príslušníci poriadkovej polície stojaci obďaleč nijako nezasiahli.V súvislosti s prípadom obvinili tiež Vincenta Crasea, ktorý pracoval pre Macronovu stranu a podľa videozáznamu bol v deň protestu s Benallom. Crase čelí obvineniu z násilia a nelegálnej držby zbrane. Zároveň obvinili aj troch policajtov, ktorí sú podozriví z nezákonného poskytnutia videozáznamu tretej strane.